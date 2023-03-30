Baza: в Брянске объявили план «Сирена» из-за стрельбы в срочника

Военнослужащий ранил своего сослуживца в Брянске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за ранения военнослужащего, который проходил срочную службу в Брянске, ввели план «Сирена». Он используется для розыска и задержания особого опасных преступников. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Брянске неизвестный стрелял в срочника, охраняющего военный склад. В городе ввели план „Сирена“, нападавшего искали несколько часов, но оказалось, что в солдата случайно выстрелил сослуживец», — говорится в материале.

Уточняется, что прозвучало два выстрела, был ранен один военнослужащий. После этого в Брянске начались поиски, однако за четыре часа стрелок не был найден. Позже выяснилось, что случайный выстрел в военнослужащего произвел его сослуживец.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее в Курской области военнослужащий открыл огонь сослуживцам во время дежурства. Они не ответили на его предупреждение «Стой, кто идет?».