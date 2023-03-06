Baza: в Курской области срочник открыл огонь по сослуживцам

06 марта 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

На границе с Украиной солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, передает Baza Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Курской области на границе с Украиной солдат срочник открыл огонь по сослуживцам, которые не ответили на предупреждение «Стой, кто идет?». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Срочник Магомед стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул: „Стой, кто идет?“. Однако ему никто не ответил — и тогда Магомед открыл огонь на поражение из автомата Калашникова», — сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что в результате стрельбы один из солдат погиб, второй находится в больнице с ранением. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ из ведомства не получен.

В Курской области на границе с Украиной солдат срочник открыл огонь по сослуживцам, которые не ответили на предупреждение «Стой, кто идет?». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Срочник Магомед стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул: „Стой, кто идет?“. Однако ему никто не ответил — и тогда Магомед открыл огонь на поражение из автомата Калашникова», — сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что в результате стрельбы один из солдат погиб, второй находится в больнице с ранением. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ из ведомства не получен.