Baza: в Курской области срочник открыл огонь по сослуживцам

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Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб
На границе с Украиной солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, передает Baza Фото:

В Курской области на границе с Украиной солдат срочник открыл огонь по сослуживцам, которые не ответили на предупреждение «Стой, кто идет?». Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Срочник Магомед стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул: „Стой, кто идет?“. Однако ему никто не ответил — и тогда Магомед открыл огонь на поражение из автомата Калашникова», — сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что в результате стрельбы один из солдат погиб, второй находится в больнице с ранением.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ из ведомства не получен.

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В Курской области на границе с Украиной солдат срочник открыл огонь по сослуживцам, которые не ответили на предупреждение «Стой, кто идет?». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Срочник Магомед стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул: „Стой, кто идет?“. Однако ему никто не ответил — и тогда Магомед открыл огонь на поражение из автомата Калашникова», — сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что в результате стрельбы один из солдат погиб, второй находится в больнице с ранением. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ из ведомства не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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