29 марта 2023

Пермские власти предложили туристам «неочевидные локации»

Власти посоветовали туристам пойти в торговый центр, чтобы познакомиться с Пермским краем
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, лента, виды перми, трц планета, магазин лента
В дизайне ТЦ «Планета» присутствуют элементы пермского звериного стиля Фото:

Пермский туристский центр предложил подборку мест, которые широко не разрекламированы среди гостей города. Несмотря на то, что локации не являются «визитными карточками» Перми, они не менее интересны, считают в минтуризма. В список рекомендаций вошли Центр городской культуры, пермская Арт-резиденция и даже торговый центр «Планета», который уникален своим дизайном.

«ТЦ „Планета“ — единственный торговый центр с дизайном, посвященным Пермскому краю и его достопримечательностям. Повсюду вы увидите элементы пермского звериного стиля, пермского периода и др.» — поясняет Пермский туристский центр в Telegram.

В учреждении также советуют посетить Центральный выставочный зал, камерный кинотеатр «Премьер», музей «Аптекарский двор», азиатское кафе «ПокеРамен». Любителям прогулок на свежем воздухе рекомендуются экологические тропы на Липовой горе, в Черняевском лесу и ботаническом саду Пермского классического университета.

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Пермский туристский центр предложил подборку мест, которые широко не разрекламированы среди гостей города. Несмотря на то, что локации не являются «визитными карточками» Перми, они не менее интересны, считают в минтуризма. В список рекомендаций вошли Центр городской культуры, пермская Арт-резиденция и даже торговый центр «Планета», который уникален своим дизайном. «ТЦ „Планета“ — единственный торговый центр с дизайном, посвященным Пермскому краю и его достопримечательностям. Повсюду вы увидите элементы пермского звериного стиля, пермского периода и др.» — поясняет Пермский туристский центр в Telegram. В учреждении также советуют посетить Центральный выставочный зал, камерный кинотеатр «Премьер», музей «Аптекарский двор», азиатское кафе «ПокеРамен». Любителям прогулок на свежем воздухе рекомендуются экологические тропы на Липовой горе, в Черняевском лесу и ботаническом саду Пермского классического университета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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