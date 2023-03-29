Пермские власти предложили туристам «неочевидные локации»

Пермский туристский центр предложил подборку мест, которые широко не разрекламированы среди гостей города. Несмотря на то, что локации не являются «визитными карточками» Перми, они не менее интересны, считают в минтуризма. В список рекомендаций вошли Центр городской культуры, пермская Арт-резиденция и даже торговый центр «Планета», который уникален своим дизайном.
«ТЦ „Планета“ — единственный торговый центр с дизайном, посвященным Пермскому краю и его достопримечательностям. Повсюду вы увидите элементы пермского звериного стиля, пермского периода и др.» — поясняет Пермский туристский центр в Telegram.
В учреждении также советуют посетить Центральный выставочный зал, камерный кинотеатр «Премьер», музей «Аптекарский двор», азиатское кафе «ПокеРамен». Любителям прогулок на свежем воздухе рекомендуются экологические тропы на Липовой горе, в Черняевском лесу и ботаническом саду Пермского классического университета.
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