В Нижневартовске водитель легковушки протаранил автозак. Видео

01 апреля 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Автомобиль УФСИН двигался с включенным спецсигналом и проблесковыми маячками Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) водитель легкового автомобиля Subaru не пропустил автозак, двигавшийся с включенным спецсигналом и проблесковыми маячками. Сообщение о ДТП размещено в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». «Субару ипреза на перекрестке проспект Победы — 60 лет Октября врезался в автозак», — говорится в сообщении. Со слов водителя, он не услышал спецсигнал из-за громкой музыки, а ветки деревьев помешали ему увидеть проблесковые маячки. На опубликованном видео видно, что водитель легкового автомобиля двигался на зеленый сигнал светофора. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) из-за ДТП произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Кедровый. Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи.

В Нижневартовске (ХМАО) водитель легкового автомобиля Subaru не пропустил автозак, двигавшийся с включенным спецсигналом и проблесковыми маячками. Сообщение о ДТП размещено в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». «Субару ипреза на перекрестке проспект Победы — 60 лет Октября врезался в автозак», — говорится в сообщении. Со слов водителя, он не услышал спецсигнал из-за громкой музыки, а ветки деревьев помешали ему увидеть проблесковые маячки. На опубликованном видео видно, что водитель легкового автомобиля двигался на зеленый сигнал светофора. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) из-за ДТП произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Кедровый. Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи.