31 марта 2023
30 марта 2023

В Нижневартовске водитель легковушки протаранил автозак. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Измайловского суда. Москва, автозак, полиция, воронок
Автомобиль УФСИН двигался с включенным спецсигналом и проблесковыми маячками Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель легкового автомобиля Subaru не пропустил автозак, двигавшийся с включенным спецсигналом и проблесковыми маячками. Сообщение о ДТП размещено в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский».

«Субару ипреза на перекрестке проспект Победы — 60 лет Октября врезался в автозак», — говорится в сообщении. Со слов водителя, он не услышал спецсигнал из-за громкой музыки, а ветки деревьев помешали ему увидеть проблесковые маячки. На опубликованном видео видно, что водитель легкового автомобиля двигался на зеленый сигнал светофора.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) из-за ДТП произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Кедровый. Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи.

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель легкового автомобиля Subaru не пропустил автозак, двигавшийся с включенным спецсигналом и проблесковыми маячками. Сообщение о ДТП размещено в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». «Субару ипреза на перекрестке проспект Победы — 60 лет Октября врезался в автозак», — говорится в сообщении. Со слов водителя, он не услышал спецсигнал из-за громкой музыки, а ветки деревьев помешали ему увидеть проблесковые маячки. На опубликованном видео видно, что водитель легкового автомобиля двигался на зеленый сигнал светофора. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) из-за ДТП произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Кедровый. Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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