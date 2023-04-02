Руководителю свердловской школы танцев вынесли приговор за мошенничество

03 апреля 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Первоуральский городской суд вынес приговор директору школы танцев за присвоение сотен тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) вынесен приговор руководителю школы танцев за мошенничество в размере 425 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Первоуральский городской суд вынес приговор Алисе Пишковой. В апреле 2022 осужденная, будучи руководителем танцевального клуба, предложила организовать поездку в Сочи для участия в фестивале. Четыре семьи уплатили за поездку Пишковой более 425 тыс. рублей. Она приобрела через турагентство 11 железнодорожных билетов на поезд. Злоумышленница сказала потерпевшим о том, что фестиваль отменен. Деньги мошенница не вернула. Алисе Пишковой назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, которые заменены на принудительные работы сроком на 3 года, с удержанием 10% заработка в доход государства», — сказано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что директор свердловской школы-интерната, который оштрафован на 200 тысяч за мошенничество. Директор забирал выплаты у работников и назначал их сам себе. Пятеро работников, которые согласились отдать директору часть выплат, в сумме принесли директору 100 тысяч рублей. Директор также начислял выплаты и сам себе.

В Первоуральске (Свердловская область) вынесен приговор руководителю школы танцев за мошенничество в размере 425 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Первоуральский городской суд вынес приговор Алисе Пишковой. В апреле 2022 осужденная, будучи руководителем танцевального клуба, предложила организовать поездку в Сочи для участия в фестивале. Четыре семьи уплатили за поездку Пишковой более 425 тыс. рублей. Она приобрела через турагентство 11 железнодорожных билетов на поезд. Злоумышленница сказала потерпевшим о том, что фестиваль отменен. Деньги мошенница не вернула. Алисе Пишковой назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, которые заменены на принудительные работы сроком на 3 года, с удержанием 10% заработка в доход государства», — сказано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что директор свердловской школы-интерната, который оштрафован на 200 тысяч за мошенничество. Директор забирал выплаты у работников и назначал их сам себе. Пятеро работников, которые согласились отдать директору часть выплат, в сумме принесли директору 100 тысяч рублей. Директор также начислял выплаты и сам себе.