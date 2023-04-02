02 апреля 2023
01 апреля 2023

Руководителю свердловской школы танцев вынесли приговор за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Первоуральский городской суд вынес приговор директору школы танцев за присвоение сотен тысяч рублей Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) вынесен приговор руководителю школы танцев за мошенничество в размере 425 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Первоуральский городской суд вынес приговор Алисе Пишковой. В апреле 2022 осужденная, будучи руководителем танцевального клуба, предложила организовать поездку в Сочи для участия в фестивале. Четыре семьи уплатили за поездку Пишковой более 425 тыс. рублей. Она приобрела через турагентство 11 железнодорожных билетов на поезд. Злоумышленница сказала потерпевшим о том, что фестиваль отменен. Деньги мошенница не вернула. Алисе Пишковой назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, которые заменены на принудительные работы сроком на 3 года, с удержанием 10% заработка в доход государства», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что директор свердловской школы-интерната, который оштрафован на 200 тысяч за мошенничество. Директор забирал выплаты у работников и назначал их сам себе. Пятеро работников, которые согласились отдать директору часть выплат, в сумме принесли директору 100 тысяч рублей. Директор также начислял выплаты и сам себе.

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В Первоуральске (Свердловская область) вынесен приговор руководителю школы танцев за мошенничество в размере 425 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Первоуральский городской суд вынес приговор Алисе Пишковой. В апреле 2022 осужденная, будучи руководителем танцевального клуба, предложила организовать поездку в Сочи для участия в фестивале. Четыре семьи уплатили за поездку Пишковой более 425 тыс. рублей. Она приобрела через турагентство 11 железнодорожных билетов на поезд. Злоумышленница сказала потерпевшим о том, что фестиваль отменен. Деньги мошенница не вернула. Алисе Пишковой назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, которые заменены на принудительные работы сроком на 3 года, с удержанием 10% заработка в доход государства», — сказано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что директор свердловской школы-интерната, который оштрафован на 200 тысяч за мошенничество. Директор забирал выплаты у работников и назначал их сам себе. Пятеро работников, которые согласились отдать директору часть выплат, в сумме принесли директору 100 тысяч рублей. Директор также начислял выплаты и сам себе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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