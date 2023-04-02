02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Власти Карагая сообщили о смерти последнего в округе ветерана Великой Отечественной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, гвоздики
Церемония прощания с Ильей Старковым пройдет в селе Рождественск 4 апреля Фото:

В Карагайском муниципальном округе Пермского края скончался последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший на территории округа, Илья Старков. Об этом сообщает администрации округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в Карагайском округе, Старков Илья Андревич. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ильи Андреевича», — говорится в сообщении властей.

Илья Старков участвовал в боях за Польшу. После окончания войны пять лет служил в армии, после чего, вернулся домой, трудился в сфере развития телефонизации и радиофикации. Прощание с ветераном состоится завтра, 4 апреля в селе Рождественск.

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В Карагайском муниципальном округе Пермского края скончался последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший на территории округа, Илья Старков. Об этом сообщает администрации округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в Карагайском округе, Старков Илья Андревич. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ильи Андреевича», — говорится в сообщении властей. Илья Старков участвовал в боях за Польшу. После окончания войны пять лет служил в армии, после чего, вернулся домой, трудился в сфере развития телефонизации и радиофикации. Прощание с ветераном состоится завтра, 4 апреля в селе Рождественск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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