Власти Карагая сообщили о смерти последнего в округе ветерана Великой Отечественной войны

В Карагайском муниципальном округе Пермского края скончался последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший на территории округа, Илья Старков. Об этом сообщает администрации округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в Карагайском округе, Старков Илья Андревич. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ильи Андреевича», — говорится в сообщении властей.
Илья Старков участвовал в боях за Польшу. После окончания войны пять лет служил в армии, после чего, вернулся домой, трудился в сфере развития телефонизации и радиофикации. Прощание с ветераном состоится завтра, 4 апреля в селе Рождественск.
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