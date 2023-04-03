НАК обвинил спецслужбы Украины и ФБК* в убийстве военкора Татарского

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского было спланировано спецслужбами Украины с привлечением агентуры из Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«Установлено, что совершенный теракт <…> в отношении <…> Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих ФБК», — отметили в РИА Новости. Также отмечается, что недавно задержанная Дарья Трепова, которая подозревается в подрыве, являлась сторонницей ФБК. В настоящий момент расследование преступления продолжается.
Подрыв кафе, в ходе которого погиб татарский, произошло 2 апреля. Также URA.RU собрало всю актуальную информацию про подозреваемую в теракте.
* ФБК признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!