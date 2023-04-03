НАК обвинил спецслужбы Украины и ФБК* в убийстве военкора Татарского

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Спецслужбы Украины спланировали теракт Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского было спланировано спецслужбами Украины с привлечением агентуры из Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Установлено, что совершенный теракт <…> в отношении <…> Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих ФБК», — отметили в РИА Новости. Также отмечается, что недавно задержанная Дарья Трепова, которая подозревается в подрыве, являлась сторонницей ФБК. В настоящий момент расследование преступления продолжается.

Подрыв кафе, в ходе которого погиб татарский, произошло 2 апреля. Также URA.RU собрало всю актуальную информацию про подозреваемую в теракте.

* ФБК признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны

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Убийство военного корреспондента Владлена Татарского было спланировано спецслужбами Украины с привлечением агентуры из Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). «Установлено, что совершенный теракт <…> в отношении <…> Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих ФБК», — отметили в РИА Новости. Также отмечается, что недавно задержанная Дарья Трепова, которая подозревается в подрыве, являлась сторонницей ФБК. В настоящий момент расследование преступления продолжается. Подрыв кафе, в ходе которого погиб татарский, произошло 2 апреля. Также URA.RU собрало всю актуальную информацию про подозреваемую в теракте. * ФБК признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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