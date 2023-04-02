Проблемный пермский завод резко увеличил убытки

Пермское ОАО «Александровский машзавод» в 2022 году повысило убытки на десятки миллионов

Завод является убыточным в течение нескольких лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОАО «Александровский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ», Пермский край), рабочие которого бастовали из-за задержек зарплаты, резко ухудшило финансовые показатели. В 2022 году убытки предприятия увеличились почти на 80 млн рублей. Соответствующая информация отражена в годовом отчете завода, опубликованном на сайте «Интерфакс-ЦРКИ».

«ОАО „АМЗ“, отчет о финансовых результатах. Убыток за январь—декабрь 2022 года — 179,3 млн рублей», — указано в документе. По итогам 2021 года убыток машзавода составил 103,9 млн рублей. При этом выручка предприятия увеличилась: со 127,3 млн рублей в 2021 году до 196,3 млн рублей в 2022 году.

ОАО «АМЗ» — один из старейших заводов в России. Предприятие, которое специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники, уже несколько лет является убыточным. URA.RU рассказывало, что из-за финансовых проблем его работникам не платили зарплату, а сам завод хотят обанкротить. Весной 2022 года на АМЗ сменилось руководство. Вслед за этим предприятие приступило к закупке нового оборудования, а также объявило о наборе сотрудников.