В Свердловскую область массово съезжаются туристы

04 апреля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

В Свердловской области создадут порядка 70 проектов развития туристической инфраструктуры Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Среди россиян вырос спрос на посещение городов Свердловской области. Показатели числа туристов в 2022 году составили более 2 млн человек. Об этом рассказал замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в регионе Юрий Патанин. «В 2021 году туристический поток в Свердловской области составлял 1,5 млн человек, а за 2022 год — более 2 млн человек. Причиной послужила политическая ситуация, из-за которой люди начали путешествовать больше внутри страны, зарубежный туристический продукт ограничен и имеет достаточно высокую стоимость», — сказал Юрий Патанин в ходе пресс-конференции ТАСС. По его словам, в Свердловской области активно развивается туристическая инфраструктура. «Наш регион выиграл у Ростуризма гранты, что позволит создать около 70 проектов развития туристической инфраструктуры», — отметил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в области. Ранее URA.RU сообщало, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 589 млн рублей в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из этой суммы 38 млн рублей направятся на музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году.

Среди россиян вырос спрос на посещение городов Свердловской области. Показатели числа туристов в 2022 году составили более 2 млн человек. Об этом рассказал замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в регионе Юрий Патанин. «В 2021 году туристический поток в Свердловской области составлял 1,5 млн человек, а за 2022 год — более 2 млн человек. Причиной послужила политическая ситуация, из-за которой люди начали путешествовать больше внутри страны, зарубежный туристический продукт ограничен и имеет достаточно высокую стоимость», — сказал Юрий Патанин в ходе пресс-конференции ТАСС. По его словам, в Свердловской области активно развивается туристическая инфраструктура. «Наш регион выиграл у Ростуризма гранты, что позволит создать около 70 проектов развития туристической инфраструктуры», — отметил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в области. Ранее URA.RU сообщало, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 589 млн рублей в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из этой суммы 38 млн рублей направятся на музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году.