03 апреля 2023

В Свердловскую область массово съезжаются туристы

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный горный марафон «Конжак» - забег на высшую точку Свердловской области - гору Конжаковский камень (1569 метров). Екатеринбург, спортсмены, непогода, забег, марафон, бегуны, туристы, конжак, туризм, камни, туман, горы, марафонцы, конжаковский камень
В Свердловской области создадут порядка 70 проектов развития туристической инфраструктуры Фото:

Среди россиян вырос спрос на посещение городов Свердловской области. Показатели числа туристов в 2022 году составили более 2 млн человек. Об этом рассказал замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в регионе Юрий Патанин.

«В 2021 году туристический поток в Свердловской области составлял 1,5 млн человек, а за 2022 год — более 2 млн человек. Причиной послужила политическая ситуация, из-за которой люди начали путешествовать больше внутри страны, зарубежный туристический продукт ограничен и имеет достаточно высокую стоимость», — сказал Юрий Патанин в ходе пресс-конференции ТАСС.

По его словам, в Свердловской области активно развивается туристическая инфраструктура. «Наш регион выиграл у Ростуризма гранты, что позволит создать около 70 проектов развития туристической инфраструктуры», — отметил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в области.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 589 млн рублей в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из этой суммы 38 млн рублей направятся на музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году.

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Среди россиян вырос спрос на посещение городов Свердловской области. Показатели числа туристов в 2022 году составили более 2 млн человек. Об этом рассказал замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в регионе Юрий Патанин. «В 2021 году туристический поток в Свердловской области составлял 1,5 млн человек, а за 2022 год — более 2 млн человек. Причиной послужила политическая ситуация, из-за которой люди начали путешествовать больше внутри страны, зарубежный туристический продукт ограничен и имеет достаточно высокую стоимость», — сказал Юрий Патанин в ходе пресс-конференции ТАСС. По его словам, в Свердловской области активно развивается туристическая инфраструктура. «Наш регион выиграл у Ростуризма гранты, что позволит создать около 70 проектов развития туристической инфраструктуры», — отметил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в области. Ранее URA.RU сообщало, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 589 млн рублей в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из этой суммы 38 млн рублей направятся на музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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