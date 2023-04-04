Свердловский губернатор запросил отсрочку от армии студентам, работающим на ВПК

Евгений Куйвашев запросил отсрочку от призыва для студентов, работающих на ВПК
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил предоставить отсрочку от призыва в армию студентам, работающим на предприятиях военно-промышленных комплексах (ВПК). Своим мнением он поделился на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в Нижнем Тагиле, передает корреспондент URA.RU.
Ранее Евгений Куйвашев рассказал о том, что в Свердловской области не хватает 15 тысяч рабочих на промышленных предприятиях. Самой востребованной специальностью стали токари.
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