04 апреля 2023

Свердловский губернатор запросил отсрочку от армии студентам, работающим на ВПК

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев запросил отсрочку от призыва для студентов, работающих на ВПК Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил предоставить отсрочку от призыва в армию студентам, работающим на предприятиях военно-промышленных комплексах (ВПК). Своим мнением он поделился на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в Нижнем Тагиле, передает корреспондент URA.RU.

Ранее Евгений Куйвашев рассказал о том, что в Свердловской области не хватает 15 тысяч рабочих на промышленных предприятиях. Самой востребованной специальностью стали токари.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил предоставить отсрочку от призыва в армию студентам, работающим на предприятиях военно-промышленных комплексах (ВПК). Своим мнением он поделился на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в Нижнем Тагиле, передает корреспондент URA.RU. Ранее Евгений Куйвашев рассказал о том, что в Свердловской области не хватает 15 тысяч рабочих на промышленных предприятиях. Самой востребованной специальностью стали токари.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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