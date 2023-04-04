Боец из ХМАО с позывным «Ворон» объяснил, почему отправился на СВО

Участник спецоперации из ХМАО с позывным «Ворон» рассказал, что отправился в Донбасс, чтобы защитить детей. Видеоролик с рассказом бойца опубликовали окружные власти.
«Для чего я пошел защищать Родину? Просто много показывают, что погибают дети. Даже на моих глазах были такие моменты. В одном поселке мы базировались, и дети гуляют, качаются на качелях, и идут обстрелы. И вот на них смотришь и понимаешь, насколько им уже не страшно», — рассказал боец на видео, опубликованном в группе «Югра» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас боец приехал в отпуск домой, чтобы повидаться с семьей. Вскоре он вновь отправится на передовую. «Встанем плечом к плечу за Родину и защитим ее, потому что кроме нас больше некому защищать нашу страну», — говорит «Ворон».
Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованный из ХМАО поделился, что ценно для бойца в зоне СВО. Югорчанин из Радужного рассказал об этом во время разговора с мэром города Натальей Гулиной.
Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.
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