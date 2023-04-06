УЗГА назвал дату первого полета самолета «Байкал» на российском двигателе

Первый полет самолета «Байкал», который изготавливают на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), состоится в третьем квартале 2024 года. Об этом заявил главный конструктор завода Сергей Вакушин.
«Третий квартал 2024 года — первый полет в составе опытного образца ЛМС-901», — заявил ТАСС Вакушин. Самолет будет работать на российском двигателе ВК-800СМ. «Байкал» станет альтернативой советскому самолету Ан-2.
Также главный конструктор УЗГА уточнил, что к концу 2023 года завершится подготовка к первому вылету двигателя в составе летающей лаборатории. Сертификат на двигатель планируется получить до конца 2024 года. «Серийное производство на 30 двигателей в год планируется запустить в 2025 году», — подчеркнул Вакушин.
Ранее УЗГА показал макеты отечественных самолетов «Ладога». Первая партия самолетов «Байкал» не будет перевозить пассажиров, их будут использовать для различных авиаработ. Также в начале апреля на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» ввели в эксплуатацию ангар для наземного испытания авиатехники.
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