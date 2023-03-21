Первые самолеты «Байкал» от УзГА отправят в лесоохрану

«Известия»: первые самолеты «Байкал» не смогут перевозить пассажиров

22 марта 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Первые «Байкалы» будут использовать для авиаработ Фото: Анна Майорова © URA.RU Первая партия самолетов «Байкал», которые делают на Уральском заводе гражданской авиации (УзГА) для дальневосточной авиакомпании «Аврора», не смогут перевозить пассажиров. Их будут использовать для различных авиаработ, сообщил источник в «Авроре» и источник, близкий к правительству РФ. «Они (самолеты „Байкал“ — прим. URA.RU) понадобятся для выполнения различных авиаработ — например, лесоохраны или полетов санитарной авиации», — сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Для авиаработ «Байкалы» будут использовать не только «Аврора», но и Минвостокразвития РФ. «Речь идет о базировании самолетов, маршрутах, планировании количества летных часов и многом другом. По факту окончания данного процесса определится максимально эффективная модель организации работ для данного самолета», — отметил официальный представитель сахалинской авиакомпании Артур Ди. Ранее URA.RU сообщало, что на УзГА показал макеты отечественных самолетов «Ладога». И «Байкал», и «Ладогу» делают на площадке «Уктус» в особой экономической зоне «Титановая долина». Одним из первых покупателей самолетов «Байкал» стала авиакомпания «Витязь Аэро».

Первая партия самолетов «Байкал», которые делают на Уральском заводе гражданской авиации (УзГА) для дальневосточной авиакомпании «Аврора», не смогут перевозить пассажиров. Их будут использовать для различных авиаработ, сообщил источник в «Авроре» и источник, близкий к правительству РФ. «Они (самолеты „Байкал“ — прим. URA.RU) понадобятся для выполнения различных авиаработ — например, лесоохраны или полетов санитарной авиации», — сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Для авиаработ «Байкалы» будут использовать не только «Аврора», но и Минвостокразвития РФ. «Речь идет о базировании самолетов, маршрутах, планировании количества летных часов и многом другом. По факту окончания данного процесса определится максимально эффективная модель организации работ для данного самолета», — отметил официальный представитель сахалинской авиакомпании Артур Ди. Ранее URA.RU сообщало, что на УзГА показал макеты отечественных самолетов «Ладога». И «Байкал», и «Ладогу» делают на площадке «Уктус» в особой экономической зоне «Титановая долина». Одним из первых покупателей самолетов «Байкал» стала авиакомпания «Витязь Аэро».