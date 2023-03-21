Первые самолеты «Байкал» от УзГА отправят в лесоохрану

Первая партия самолетов «Байкал», которые делают на Уральском заводе гражданской авиации (УзГА) для дальневосточной авиакомпании «Аврора», не смогут перевозить пассажиров. Их будут использовать для различных авиаработ, сообщил источник в «Авроре» и источник, близкий к правительству РФ.
«Они (самолеты „Байкал“ — прим. URA.RU) понадобятся для выполнения различных авиаработ — например, лесоохраны или полетов санитарной авиации», — сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Для авиаработ «Байкалы» будут использовать не только «Аврора», но и Минвостокразвития РФ.
«Речь идет о базировании самолетов, маршрутах, планировании количества летных часов и многом другом. По факту окончания данного процесса определится максимально эффективная модель организации работ для данного самолета», — отметил официальный представитель сахалинской авиакомпании Артур Ди.
Ранее URA.RU сообщало, что на УзГА показал макеты отечественных самолетов «Ладога». И «Байкал», и «Ладогу» делают на площадке «Уктус» в особой экономической зоне «Титановая долина». Одним из первых покупателей самолетов «Байкал» стала авиакомпания «Витязь Аэро».
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