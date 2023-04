Ученые объяснили бесполезность приборов для измерения сатурации при COVID

NEJM: приборы для измерения сатурации при COVID не нужны

09 апреля 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Пульсоксиметр не помогает лучше отслеживать ухудшения в здоровье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Использование пульсоксиметров (прибор для измерения насыщенности крови кислородом — прим URA.RU) оказалось бесполезным при отслеживании состояния здоровья пациентов с коронавирусом. Исследование с такими выводами опубликовали в одном из научных журналов. «Дважды в день в течение двух недель этим пациентам автоматически рассылались текстовые сообщения с вопросами о том, как они себя чувствуют и есть ли у них одышка. Программа такого наблюдения сама по себе снизила смертность на 68%. Но добавление пульсоксиметрии не спасло больше жизней и не удержало больше людей от госпитализации», — указывают на результаты эксперимента в The New England Journal of Medicine (NEJM). Ранее вирусологи заявили, что борьба с коронавирусом в мире не прекратится из-за ее перехода сезонную инфекцию. Как утверждает Николай Малышев, 2023 год «можно считать за ковидом», но после этого вспышки заболеваемости будут сезонными. При этом кандидат медицинских наук Павел Волчков прогнозирует, что инфекция будет приходить раз в несколько лет.

Использование пульсоксиметров (прибор для измерения насыщенности крови кислородом — прим URA.RU) оказалось бесполезным при отслеживании состояния здоровья пациентов с коронавирусом. Исследование с такими выводами опубликовали в одном из научных журналов. «Дважды в день в течение двух недель этим пациентам автоматически рассылались текстовые сообщения с вопросами о том, как они себя чувствуют и есть ли у них одышка. Программа такого наблюдения сама по себе снизила смертность на 68%. Но добавление пульсоксиметрии не спасло больше жизней и не удержало больше людей от госпитализации», — указывают на результаты эксперимента в The New England Journal of Medicine (NEJM). Ранее вирусологи заявили, что борьба с коронавирусом в мире не прекратится из-за ее перехода сезонную инфекцию. Как утверждает Николай Малышев, 2023 год «можно считать за ковидом», но после этого вспышки заболеваемости будут сезонными. При этом кандидат медицинских наук Павел Волчков прогнозирует, что инфекция будет приходить раз в несколько лет.