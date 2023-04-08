Сотрудники челябинского УФСБ задержали руководителя подразделения Ростехнадзора

Задержанный ФСБ сотрудник Ростехнадзора подозревается в получении взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали одного из руководителей подразделений Уральского управления Ростехнадзора. Об этом URA.RU сообщили источники в Ростехнадзоре. Задержанный подозревается в получении взятки.

«Сотрудник из числа руководителей одного из подразделений Уральского управления Ростехнадзора задержан за получение взятки за общее покровительство и беспрепятственную приемку объектов строительства. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — рассказал источник.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. В пресс-службе СКР по Челябинской области на звонок URA.RU не ответили.

Ранее сотрудники ФСБ задержали замначальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Решением суда Горбачев взят под стражу на два месяца.