08 апреля 2023
07 апреля 2023

Сотрудники челябинского УФСБ задержали руководителя подразделения Ростехнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
Задержанный ФСБ сотрудник Ростехнадзора подозревается в получении взятки Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали одного из руководителей подразделений Уральского управления Ростехнадзора. Об этом URA.RU сообщили источники в Ростехнадзоре. Задержанный подозревается в получении взятки.

«Сотрудник из числа руководителей одного из подразделений Уральского управления Ростехнадзора задержан за получение взятки за общее покровительство и беспрепятственную приемку объектов строительства. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — рассказал источник.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. В пресс-службе СКР по Челябинской области на звонок URA.RU не ответили.

Ранее сотрудники ФСБ задержали замначальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Решением суда Горбачев взят под стражу на два месяца.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали одного из руководителей подразделений Уральского управления Ростехнадзора. Об этом URA.RU сообщили источники в Ростехнадзоре. Задержанный подозревается в получении взятки. «Сотрудник из числа руководителей одного из подразделений Уральского управления Ростехнадзора задержан за получение взятки за общее покровительство и беспрепятственную приемку объектов строительства. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — рассказал источник. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В пресс-службе СКР по Челябинской области на звонок URA.RU не ответили. Ранее сотрудники ФСБ задержали замначальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Решением суда Горбачев взят под стражу на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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