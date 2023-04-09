Свердловские врачи освоили новый метод лечения мочекаменной болезни

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) освоили современный метод лечения мочекаменной болезни благодаря лазерному аппарату для проведения литотрипсии. Об том URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).
«Новый отечественный аппарат позволяет проводить вмешательства как через небольшой прокол кожи, так и через мочеиспускательный канал. Режимы работы лазера дают возможность распылять камни с высокой эффективностью, вне зависимости от плотности, размера и локализации камней», — отметили в ДИПе.
Выбор той или иной технологии при лечении мочекаменной болезни зависит от плотности камня, его расположения и длительности формирования. «Исходя из анализа собранных в ходе диагностики данных, медики выбирают наименее травматичную методику лечения», — сказано в сообщении ДИПа.
В структуре всех урологических заболеваний уральцев мочекаменная болезнь составляет около 67%. Применение современных технологий позволяет повысить качество оказания медицинской помощи широкому кругу пациентов.
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