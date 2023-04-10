В Екатеринбурге заработала закусочная «У Аро» после случая массового отравления

Заведение «У Аро» на Волгоградской работает с 7 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вновь заработала закусочная «У Аро» на Волгоградской, которую закрыли в феврале после того, как там отравились не менее 18 человек. Об этом сообщила владелица заведения Асмик Бадалян.

«Мы работаем с 7 апреля. У нас есть соответствующее решение суда», — пишет Е1.ru, ссылаясь на владелицу закусочной. В пресс-службе Верх-Исетского суда пояснили, что заведение работает на законном основании, поскольку представитель сети подал ходатайство о снятии ограничения, которое удовлетворил судья.

Ранее сообщалось, что закусочная «У Аро» на Декабристов должна была возобновить работу 11 марта. Такое решение принял Свердловский областной суд, поскольку владелец устранил все нарушения.

Закусочную «У Аро» сначала закрыли в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Там в период с 4 по 10 февраля отравились пять человек. Еще 12 человек отравились в этом же киоске на улице Декабристов, 51/2 в период с 16 по 18 января. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Силовики должны были возбудить уголовное дело в отношении хозяина или работников сети закусочных «У Аро».