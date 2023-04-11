11 апреля 2023

Бастрыкину доложат о ходе уголовного дела в отношении задержанного свердловского педофила

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Доклад предоставит СУ СКР по Свердловской области Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о совершенных противоправных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По факту информации о совершении жителем Свердловской области противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних расследуется уголовное дело. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено предоставить доклад о ходе следствия», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о задержании учителя музыкальной школы под Первоуральском (Свердловская область), который, по версии следствия, совратил шестерых мальчиков и заставлял их заниматься сексом друг с другом. Силовики подозревают, что задержанный вел интимные переписки с детьми и развращал их. В отношении педофила возбуждено несколько уголовных дел.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о совершенных противоправных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «По факту информации о совершении жителем Свердловской области противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних расследуется уголовное дело. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено предоставить доклад о ходе следствия», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о задержании учителя музыкальной школы под Первоуральском (Свердловская область), который, по версии следствия, совратил шестерых мальчиков и заставлял их заниматься сексом друг с другом. Силовики подозревают, что задержанный вел интимные переписки с детьми и развращал их. В отношении педофила возбуждено несколько уголовных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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