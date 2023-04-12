Таракан был замечен недалеко от раздачи заказов (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Очевидцы заметили таракана в зале ресторана «Вкусно — и точка» на улице Малышева, 124б в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы.

«Они (тараканы — прим.URA.RU) везде. „Вкусно и точка“, Малышева, 124б. Заехала купить мороженое, а тут такие дела», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Подписчик канала приложил фото насекомого, ползающего в зале для гостей, в нескольких метрах от стола выдачи заказов.

Представитель сети ресторанов не ответил на звонок корреспондента. Туда направлен запрос. Также агентство обратилось в пресс-службу Свердловского управления Роспотребнадзора. Ответ на момент публикации не поступил.