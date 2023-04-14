14 апреля 2023

Военнослужащие железнодорожных войск провели урок мужества в Екатеринбурге

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Ученики интересовались особенностями службы в соединении Фото:

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, находящегося в Екатеринбурге, провели урок мужества с учениками школы № 4. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

«На встрече военнослужащие рассказали о подвигах советских и рсссийских военных железнодорожников, об их мужестве и героизме при выполнении поставленных задач в военное и мирное время. Ответили на вопросы ребят об особенностях прохождения службы в соединении», — сообщили в пресс-службе ЦВО на сайте Министерства обороны РФ.

В конце мероприятия военные провели для школьников занятие по строевой подготовке. Особое внимание было уделено порядку выноса Государственного флага и штандарта учебного заведения.

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Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, находящегося в Екатеринбурге, провели урок мужества с учениками школы № 4. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «На встрече военнослужащие рассказали о подвигах советских и рсссийских военных железнодорожников, об их мужестве и героизме при выполнении поставленных задач в военное и мирное время. Ответили на вопросы ребят об особенностях прохождения службы в соединении», — сообщили в пресс-службе ЦВО на сайте Министерства обороны РФ. В конце мероприятия военные провели для школьников занятие по строевой подготовке. Особое внимание было уделено порядку выноса Государственного флага и штандарта учебного заведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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