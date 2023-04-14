Военнослужащие железнодорожных войск провели урок мужества в Екатеринбурге

15 апреля 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Ученики интересовались особенностями службы в соединении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, находящегося в Екатеринбурге, провели урок мужества с учениками школы № 4. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «На встрече военнослужащие рассказали о подвигах советских и рсссийских военных железнодорожников, об их мужестве и героизме при выполнении поставленных задач в военное и мирное время. Ответили на вопросы ребят об особенностях прохождения службы в соединении», — сообщили в пресс-службе ЦВО на сайте Министерства обороны РФ. В конце мероприятия военные провели для школьников занятие по строевой подготовке. Особое внимание было уделено порядку выноса Государственного флага и штандарта учебного заведения.

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, находящегося в Екатеринбурге, провели урок мужества с учениками школы № 4. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «На встрече военнослужащие рассказали о подвигах советских и рсссийских военных железнодорожников, об их мужестве и героизме при выполнении поставленных задач в военное и мирное время. Ответили на вопросы ребят об особенностях прохождения службы в соединении», — сообщили в пресс-службе ЦВО на сайте Министерства обороны РФ. В конце мероприятия военные провели для школьников занятие по строевой подготовке. Особое внимание было уделено порядку выноса Государственного флага и штандарта учебного заведения.