Военнослужащие железнодорожных войск провели урок мужества в Екатеринбурге

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, находящегося в Екатеринбурге, провели урок мужества с учениками школы № 4. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
«На встрече военнослужащие рассказали о подвигах советских и рсссийских военных железнодорожников, об их мужестве и героизме при выполнении поставленных задач в военное и мирное время. Ответили на вопросы ребят об особенностях прохождения службы в соединении», — сообщили в пресс-службе ЦВО на сайте Министерства обороны РФ.
В конце мероприятия военные провели для школьников занятие по строевой подготовке. Особое внимание было уделено порядку выноса Государственного флага и штандарта учебного заведения.
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