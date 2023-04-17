17 апреля 2023

«Коммерсант»: офицеру Генштаба вынесли приговор за взятку стиральной машиной

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Ивану Мертвищеву на два года запретили занимать должности в госорганах
Ивану Мертвищеву на два года запретили занимать должности в госорганах Фото:

235-й гарнизонный военный суд приговорил начальника отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России, полковника Ивана Мертвищева к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Он был осужден за взятку в виде стиральной машины Bosch. Также офицеру запрещено занятие должностей в государственных органах на два года.

«235-й гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России. В итоге офицер получил штраф в 400 тысяч рублей и двухлетний запрет на занятие должностей в госорганах», — передает «Коммерсант». Уточняется, что Мертвищев написал рапорт с просьбой отправить его в зону спецоперации.

Ранее Мертвищев был пойман ФСБ за получение взятки стиральной машиной в обмен на положительную характеристику военкомата района Раменки. Тогда суд Москвы отправил военного под домашний арест на два месяца.

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235-й гарнизонный военный суд приговорил начальника отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России, полковника Ивана Мертвищева к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Он был осужден за взятку в виде стиральной машины Bosch. Также офицеру запрещено занятие должностей в государственных органах на два года. «235-й гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России. В итоге офицер получил штраф в 400 тысяч рублей и двухлетний запрет на занятие должностей в госорганах», — передает «Коммерсант». Уточняется, что Мертвищев написал рапорт с просьбой отправить его в зону спецоперации. Ранее Мертвищев был пойман ФСБ за получение взятки стиральной машиной в обмен на положительную характеристику военкомата района Раменки. Тогда суд Москвы отправил военного под домашний арест на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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