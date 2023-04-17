«Коммерсант»: офицеру Генштаба вынесли приговор за взятку стиральной машиной

235-й гарнизонный военный суд приговорил начальника отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России, полковника Ивана Мертвищева к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Он был осужден за взятку в виде стиральной машины Bosch. Также офицеру запрещено занятие должностей в государственных органах на два года.
«235-й гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России. В итоге офицер получил штраф в 400 тысяч рублей и двухлетний запрет на занятие должностей в госорганах», — передает «
Ранее Мертвищев был пойман ФСБ за получение взятки стиральной машиной в обмен на положительную характеристику военкомата района Раменки. Тогда суд Москвы отправил военного под домашний арест на два месяца.
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