«Коммерсант»: офицеру Генштаба вынесли приговор за взятку стиральной машиной

18 апреля 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Ивану Мертвищеву на два года запретили занимать должности в госорганах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 235-й гарнизонный военный суд приговорил начальника отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России, полковника Ивана Мертвищева к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Он был осужден за взятку в виде стиральной машины Bosch. Также офицеру запрещено занятие должностей в государственных органах на два года. «235-й гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России. В итоге офицер получил штраф в 400 тысяч рублей и двухлетний запрет на занятие должностей в госорганах», — передает « Коммерсант ». Уточняется, что Мертвищев написал рапорт с просьбой отправить его в зону спецоперации. Ранее Мертвищев был пойман ФСБ за получение взятки стиральной машиной в обмен на положительную характеристику военкомата района Раменки. Тогда суд Москвы отправил военного под домашний арест на два месяца.

235-й гарнизонный военный суд приговорил начальника отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России, полковника Ивана Мертвищева к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Он был осужден за взятку в виде стиральной машины Bosch. Также офицеру запрещено занятие должностей в государственных органах на два года. «235-й гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России. В итоге офицер получил штраф в 400 тысяч рублей и двухлетний запрет на занятие должностей в госорганах», — передает «Коммерсант». Уточняется, что Мертвищев написал рапорт с просьбой отправить его в зону спецоперации. Ранее Мертвищев был пойман ФСБ за получение взятки стиральной машиной в обмен на положительную характеристику военкомата района Раменки. Тогда суд Москвы отправил военного под домашний арест на два месяца.