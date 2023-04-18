В Перми снимают документальный фильм о гуманитарном конвое на СВО

Фильм расскажет о том, как пермяки помогают своим на спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский активист Максим Воробей, постоянно помогающий со сбором помощи участникам спецоперации, отправляется с очередным конвоем на Донбасс. В пути он намерен снять документальный фильм, героями которого станут те, кто собирает помощь, кто ее доставляет на фронт и сами получатели. По словам Воробья, одна из главных целей его будущего фильма — показать, что сбор и отправка посылок не бесполезное занятие.

«Я отправляюсь с ребятами, чтобы снять документальный фильм о работе гуманитарного конвоя изнутри. Показать родственникам и гражданам вообще, что все по-настоящему, что посылки действительно доходят до пермяков, находящихся в зоне СВО, а не растворяются в карманах недобросовестных лиц», — пояснил он в соцсети «ВКонтакте».

Конвой, с которым отправится Максим Воробей, отправляется из Перми 19 апреля. Его организует клуб «Ратибор». Ранее URA.RU рассказывало, что Воробей с группой музыкантов ездил с концертом к мобилизованным в учебный центр в Елани. Он, как артист, под Новый год бесплатно развлекал детей мобилизованных в роли Деда Мороза.

Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. Объявивший ее президент России Владимир Путин говорил, что его вынудили пойти на это. По его словам, основная цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от агрессии официального Киева.