21 апреля 2023

В Екатеринбурге полиция и поисковики ищут пропавшего ребенка с котом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, дети, мальчик
Мальчик пропал в районе Эльмаша Фото:

В Екатеринбурге волонтеры и полицейские ищут пропавшего 13-летнего Максима Ершова. Об этом сообщили в отряде «Прорыв» Свердловской области.

«Ребенок пропал 21 апреля в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге. Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, блондин. Был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, джинсы серого цвета, кроссовки черного цвета. С собой у мальчика был полосатый кот и белый рюкзак», — рассказали на странице СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область «Вконтакте».

Розыск пропавшего ведут полицейские отдела полиции 14, по любой информации о местонахождении мальчика звонить по телефону 8 (343)356-42-14 или 112. Телефон координатора отряда «Прорыв» +79623165542.

Ориентировка на пропавшего в Екатеринбурге 13-летнего Максима Ершова
Ориентировка на пропавшего в Екатеринбурге 13-летнего Максима Ершова
Фото:

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В Екатеринбурге волонтеры и полицейские ищут пропавшего 13-летнего Максима Ершова. Об этом сообщили в отряде «Прорыв» Свердловской области. «Ребенок пропал 21 апреля в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге. Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, блондин. Был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, джинсы серого цвета, кроссовки черного цвета. С собой у мальчика был полосатый кот и белый рюкзак», — рассказали на странице СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область «Вконтакте». Розыск пропавшего ведут полицейские отдела полиции 14, по любой информации о местонахождении мальчика звонить по телефону 8 (343)356-42-14 или 112. Телефон координатора отряда «Прорыв» +79623165542.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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