В Екатеринбурге полиция и поисковики ищут пропавшего ребенка с котом. Фото

22 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Мальчик пропал в районе Эльмаша Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге волонтеры и полицейские ищут пропавшего 13-летнего Максима Ершова. Об этом сообщили в отряде «Прорыв» Свердловской области. «Ребенок пропал 21 апреля в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге. Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, блондин. Был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, джинсы серого цвета, кроссовки черного цвета. С собой у мальчика был полосатый кот и белый рюкзак», — рассказали на странице СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область «Вконтакте». Розыск пропавшего ведут полицейские отдела полиции 14, по любой информации о местонахождении мальчика звонить по телефону 8 (343)356-42-14 или 112. Телефон координатора отряда «Прорыв» +79623165542. Ориентировка на пропавшего в Екатеринбурге 13-летнего Максима Ершова Фото: поисковый отряд «Прорыв» Свердловская область

В Екатеринбурге волонтеры и полицейские ищут пропавшего 13-летнего Максима Ершова. Об этом сообщили в отряде «Прорыв» Свердловской области. «Ребенок пропал 21 апреля в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге. Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, блондин. Был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, джинсы серого цвета, кроссовки черного цвета. С собой у мальчика был полосатый кот и белый рюкзак», — рассказали на странице СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область «Вконтакте». Розыск пропавшего ведут полицейские отдела полиции 14, по любой информации о местонахождении мальчика звонить по телефону 8 (343)356-42-14 или 112. Телефон координатора отряда «Прорыв» +79623165542.