В Екатеринбурге волонтеры и полицейские ищут пропавшего 13-летнего Максима Ершова. Об этом сообщили в отряде «Прорыв» Свердловской области.
«Ребенок пропал 21 апреля в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге. Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, блондин. Был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, джинсы серого цвета, кроссовки черного цвета. С собой у мальчика был полосатый кот и белый рюкзак», — рассказали на странице СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область «Вконтакте».
Розыск пропавшего ведут полицейские отдела полиции 14, по любой информации о местонахождении мальчика звонить по телефону 8 (343)356-42-14 или 112. Телефон координатора отряда «Прорыв» +79623165542.
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