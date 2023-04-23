23 апреля 2023

На автовокзале в Екатеринбурге обнаружили труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , полиция, мвд россии, день города
Силовики проверят, как труп оказался возле автовокзала Фото:

На Южном автовокзале в Екатеринбурге прохожие нашли мертвого мужчину. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Возле Южного автовокзала обнаружили труп», — рассказал читатель telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Судя по фотографии, на месте уже работают полицейские.

В СУ СКР по Свердловской области корреспонденту URA.RU пояснили, что в настоящий момент следователи проводят процессуальную проверку. «Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Ранее во дворах в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге нашли неопознанный труп, лежавший недалеко от местной школы бокса. Место тут же оцепили силовики.

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На Южном автовокзале в Екатеринбурге прохожие нашли мертвого мужчину. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Возле Южного автовокзала обнаружили труп», — рассказал читатель telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Судя по фотографии, на месте уже работают полицейские. В СУ СКР по Свердловской области корреспонденту URA.RU пояснили, что в настоящий момент следователи проводят процессуальную проверку. «Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве. Ранее во дворах в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге нашли неопознанный труп, лежавший недалеко от местной школы бокса. Место тут же оцепили силовики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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