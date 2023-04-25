В челябинском министерстве рассказали о похищенной из приюта девочке

Челябинский минсоц: девочка не была похищена из приюта, поскольку там никогда не находилась

26 апреля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Пропавшая девочка никогда не была в приюте для сирот Фото: Карина Ванеш © URA.RU В министерстве социальных отношений Челябинской области объяснили ситуацию с девочкой, которую считали похищенной из приюта для детей-сирот. По словам пресс-службы министерства, девочку никто не похищал, так как она в приюте никогда не находилась. «Было вынесено решение о помещении девочки в организацию для детей-сирот. Однако фактически органы опеки не смогли исполнить данное решение, поскольку место нахождения ребенка до сих пор не установлено. Таким образом, фактически ребенка никто не похищал из организации, поскольку девочка там никогда не находилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца. Там отметили, что вся история началась еще пару лет назад. Тогда девочка осталась без попечения родителей. Родственниками была оформлена предварительная опека и ребенок проживал с ними. Семья находилась на контроле у органов опеки. Но во время одного из посещений ребенок перестал находиться по месту жительства. Тогда было подано заявление в полицию и принято решение о помещении девочки в приют. В пресс-службе ГУ МВД URA.RU сообщили, что сотрудники проводят оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В министерстве социальных отношений Челябинской области объяснили ситуацию с девочкой, которую считали похищенной из приюта для детей-сирот. По словам пресс-службы министерства, девочку никто не похищал, так как она в приюте никогда не находилась. «Было вынесено решение о помещении девочки в организацию для детей-сирот. Однако фактически органы опеки не смогли исполнить данное решение, поскольку место нахождения ребенка до сих пор не установлено. Таким образом, фактически ребенка никто не похищал из организации, поскольку девочка там никогда не находилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца. Там отметили, что вся история началась еще пару лет назад. Тогда девочка осталась без попечения родителей. Родственниками была оформлена предварительная опека и ребенок проживал с ними. Семья находилась на контроле у органов опеки. Но во время одного из посещений ребенок перестал находиться по месту жительства. Тогда было подано заявление в полицию и принято решение о помещении девочки в приют. В пресс-службе ГУ МВД URA.RU сообщили, что сотрудники проводят оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.