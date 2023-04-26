В Челябинской области не хватает врачей и кузнецов

В Челябинской области, по итогам марта, наблюдается нехватка терапевтов, педиатров и кузнецов-штамповщиков. О том, что арматурщики по-прежнему лидируют в рейтинге дефицита, URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате региона (КСП).
«Наиболее „дефицитными“ из рабочих профессий являются арматурщик с коэффициентом востребованности 416, кузнец-штамповщик (343) и слесарь-электромонтажник (132). Среди служащих: участковый врач (124), педиатр (73) и инженер-программист (73)», — уточнили в КСП.
В список рабочих вошли также оператор линии пищевой продукции (67), наладчик станков (61), оператор-кузнец (60,2) и токарь-карусельщик (50). В КСП предполагают, что спрос на рабочих возник из-за ускоренных темпов строительства, импортозамещения и роста объемов гособоронзаказа.
Дефицит арматурщиков и педиатров наблюдался высокими и в феврале. Нехватку кадров в строительстве в марте отметил заместитель главы Челябинска по строительству Александр Перемыкин, а в начале апреля регион вошел в ТОП по спросу на рабочих и производственников.
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