Спасатели ликвидировали крупнейший пожар в Сосьве

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
27 апреля в 18:45 спасатели потушили пожар в Сосьве Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в поселке Сосьва. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В 18:45 открытое горение на пожаре в п. Сосьва ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что самым масштабным пожаром в Свердловской области стало возгорание в Сосьве. Огонь уничтожил сотни построек. Несколько сотен людей остались без жилья. Дотла сгорела и тюремная больница. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.

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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в поселке Сосьва. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. «В 18:45 открытое горение на пожаре в п. Сосьва ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что самым масштабным пожаром в Свердловской области стало возгорание в Сосьве. Огонь уничтожил сотни построек. Несколько сотен людей остались без жилья. Дотла сгорела и тюремная больница. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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