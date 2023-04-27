Спасатели ликвидировали крупнейший пожар в Сосьве

27 апреля в 18:45 спасатели потушили пожар в Сосьве
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в поселке Сосьва. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«В 18:45 открытое горение на пожаре в п. Сосьва ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что самым масштабным пожаром в Свердловской области стало возгорание в Сосьве. Огонь уничтожил сотни построек. Несколько сотен людей остались без жилья. Дотла сгорела и тюремная больница. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.
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