В Нижневартовске мужчина выпал из окна жилого дома

Мужчина выпал из окна жилого дома на улице Героев Самотлора
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал из окна жилого дома. Происшествие случилось на улице Героев Самотлора. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО.
«[Погиб] мужчина 1962 года рождения. Сейчас проводится проверка», — сообщили журналисту агентства в ведомстве.
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