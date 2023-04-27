В Нижневартовске мужчина выпал из окна жилого дома

28 апреля 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Мужчина выпал из окна жилого дома на улице Героев Самотлора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал из окна жилого дома. Происшествие случилось на улице Героев Самотлора. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО. «[Погиб] мужчина 1962 года рождения. Сейчас проводится проверка», — сообщили журналисту агентства в ведомстве.

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал из окна жилого дома. Происшествие случилось на улице Героев Самотлора. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО. «[Погиб] мужчина 1962 года рождения. Сейчас проводится проверка», — сообщили журналисту агентства в ведомстве.