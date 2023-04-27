27 апреля 2023

В Нижневартовске мужчина выпал из окна жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выпал из окна жилого дома на улице Героев Самотлора Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал из окна жилого дома. Происшествие случилось на улице Героев Самотлора. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО.

«[Погиб] мужчина 1962 года рождения. Сейчас проводится проверка», — сообщили журналисту агентства в ведомстве.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал из окна жилого дома. Происшествие случилось на улице Героев Самотлора. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по ХМАО. «[Погиб] мужчина 1962 года рождения. Сейчас проводится проверка», — сообщили журналисту агентства в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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