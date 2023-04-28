28 апреля 2023

Сотрудникам сгоревшей колонии в Сосьве доставляют пиломатериал

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам ЛИУ-23 доставляют столбы и доски (архивно фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В поселке Сосьва (Свердловская область) сотрудникам сгоревшего лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23 доставляют пиломатериал и столбы для ограждения уничтоженных участков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«По поручению начальника ЛИУ-23 подполковника Максима Юдина, для сотрудников учреждения организовали доставку пиломатериала и столбов, чтобы они могли огородить свои сгоревшие участки», — говорится в сообщении ведомства. Также сотрудники помогают друг другу наводить уборку в квартирах.

Ранее агентство писало о масштабном пожаре в Свердловской области в поселке Сосьва. Огонь уничтожил сотни построек. Несколько сотен людей остались без жилья. Дотла сгорела и тюремная больница (ЛИУ-23). Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.

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В поселке Сосьва (Свердловская область) сотрудникам сгоревшего лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23 доставляют пиломатериал и столбы для ограждения уничтоженных участков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «По поручению начальника ЛИУ-23 подполковника Максима Юдина, для сотрудников учреждения организовали доставку пиломатериала и столбов, чтобы они могли огородить свои сгоревшие участки», — говорится в сообщении ведомства. Также сотрудники помогают друг другу наводить уборку в квартирах. Ранее агентство писало о масштабном пожаре в Свердловской области в поселке Сосьва. Огонь уничтожил сотни построек. Несколько сотен людей остались без жилья. Дотла сгорела и тюремная больница (ЛИУ-23). Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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