Сотрудникам сгоревшей колонии в Сосьве доставляют пиломатериал

29 апреля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Сотрудникам ЛИУ-23 доставляют столбы и доски (архивно фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В поселке Сосьва (Свердловская область) сотрудникам сгоревшего лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23 доставляют пиломатериал и столбы для ограждения уничтоженных участков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «По поручению начальника ЛИУ-23 подполковника Максима Юдина, для сотрудников учреждения организовали доставку пиломатериала и столбов, чтобы они могли огородить свои сгоревшие участки», — говорится в сообщении ведомства. Также сотрудники помогают друг другу наводить уборку в квартирах. Ранее агентство писало о масштабном пожаре в Свердловской области в поселке Сосьва. Огонь уничтожил сотни построек. Несколько сотен людей остались без жилья. Дотла сгорела и тюремная больница (ЛИУ-23). Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU. Фото: ГУФСИН по Свердлвоской области Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В поселке Сосьва (Свердловская область) сотрудникам сгоревшего лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23 доставляют пиломатериал и столбы для ограждения уничтоженных участков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «По поручению начальника ЛИУ-23 подполковника Максима Юдина, для сотрудников учреждения организовали доставку пиломатериала и столбов, чтобы они могли огородить свои сгоревшие участки», — говорится в сообщении ведомства. Также сотрудники помогают друг другу наводить уборку в квартирах. Ранее агентство писало о масштабном пожаре в Свердловской области в поселке Сосьва. Огонь уничтожил сотни построек. Несколько сотен людей остались без жилья. Дотла сгорела и тюремная больница (ЛИУ-23). Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.