Сотрудникам сгоревшей колонии в Сосьве доставляют пиломатериал

В поселке Сосьва (Свердловская область) сотрудникам сгоревшего лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23 доставляют пиломатериал и столбы для ограждения уничтоженных участков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«По поручению начальника ЛИУ-23 подполковника Максима Юдина, для сотрудников учреждения организовали доставку пиломатериала и столбов, чтобы они могли огородить свои сгоревшие участки», — говорится в сообщении ведомства. Также сотрудники помогают друг другу наводить уборку в квартирах.
Ранее агентство писало о масштабном пожаре в Свердловской области в поселке Сосьва. Огонь уничтожил сотни построек. Несколько сотен людей остались без жилья. Дотла сгорела и тюремная больница (ЛИУ-23). Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.
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