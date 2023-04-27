Пожары в Свердловской области: главное к вечеру 27 апреля

27 апреля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Третий день вся страна следит за поселком Сосьва, в котором огонь уничтожил сотни домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетел поселок вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. На месте был сформирован оперативный штаб и список ответственных лиц, отвечающих за устранение последствий пожара. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.