Пожары в Свердловской области: главное к вечеру 27 апреля

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Пожар в поселке Сосьва уничтожил сотни домов Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Третий день вся страна следит за поселком Сосьва, в котором огонь уничтожил сотни домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетел поселок вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. На месте был сформирован оперативный штаб и список ответственных лиц, отвечающих за устранение последствий пожара. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.

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Третий день вся страна следит за поселком Сосьва, в котором огонь уничтожил сотни домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетел поселок вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. На месте был сформирован оперативный штаб и список ответственных лиц, отвечающих за устранение последствий пожара. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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