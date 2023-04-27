Пожары в Свердловской области: главное к вечеру 27 апреля

Пожар в поселке Сосьва уничтожил сотни домов
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Третий день вся страна следит за поселком Сосьва, в котором огонь уничтожил сотни домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетел поселок вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. На месте был сформирован оперативный штаб и список ответственных лиц, отвечающих за устранение последствий пожара. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.
- Для окончательной ликвидации пожара в поселке Сосьва были вызваны еще три вертолета МЧС;
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования жителям Свердловской области и, в частности, губернатору Евгению Куйвашеву в связи с масштабными пожарами в регионе;
- Настоятель сосьвинского храма святителя Николая Чудотворца отец Сергий Михалев прошелся по горящему поселку с иконой Иисуса Христа;
- Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Свердловскую область;
- Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев совершили облет Сосьвы;
- Свердловский губернатор и глава МЧС РФ встретились с погорельцами;
- В ближайшее время в поселке по решению губернатора начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев;
- Выплаты семьям погорельцев будут выделены из резервного фонда свердловского правительства;
- Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сформировал оперштаб по восстановлению поселка Сосьва, пострадавшего от пожара;
- Компенсация на восстановление жилья составит 37 тысяч рублей за квадратный метр сгоревшего жилья;
- Глава МЧС России Александр Куренков повторно приедет в поселок с проверкой в середине мая;
- Губернатор Свердловской области поставил властям жесткое условие — обеспечить пострадавших от пожаров жителей поселка новым жильем до октября месяца;
- Некоторые жители поселка Сосьва обвинили в произошедшем местную администрацию;
- Президент РФ Владимир Путин получил отчет от губернатора Свердловской области и министра МЧС о том, как прошла встреча с погорельцами из села Сосьва;
- Некоторые жители Украины злорадствуют над погорельцами Сосьвы;
- Владелец сгоревшей лесопилки в Сосьве оценил ущерб в 25 млн;
- Появилось видео с пожаром в поселке Сосьва, снятое с высоты птичьего полета.
- После пожара в Сосьве, в результате которого погибли два человека, задержаны управленец с местной пилорамы и специалист по пожарной безопасности
- Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в поселке Сосьва
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