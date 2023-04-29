29 апреля 2023

Екатеринбургские суворовцы провели акцию к 9 Мая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпуск в военном суворовском училище. Пермь, суворовцы, пермское суворовское училище, возложение цветов
Курсанты убрали мусор возле монумента и возложили венки Фото:

Курсанты Екатеринбургского суворовского училища провели патриотическую акцию «Обелиск», посвященную Дню Победы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Суворовцы присоединились к патриотической акции „Обелиск“, в ходе которой провели субботник возле монумента, посвященного сотрудникам фабрики „Урал обувь“, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ребята совместно с родителями и офицерами училища убрали мусор, скопившийся за зиму, на прилегающей к памятнику территории и убрали пыль и грязь с монумента», — сообщили на сайте Министерства обороны России.

Воспитанники училища почтили память погибших в годы войны обувщиков, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Суворовцы провели минуту молчания и возложили цветы и венки к памятнику.

Ранее URA.RU сообщало об акции, посвященной Дню Победы, которую провели подростки социально-реабилитационного центра в Североуральске. Ребята украсили аппликациями окна центра в рамках патриотической акции «Окна Победы».

Екатеринбургские суворовцы провели субботник возле монумента, посвященного погибшим в годы ВОВ сотрудникам «Урал обувь»
Екатеринбургские суворовцы провели субботник возле монумента, посвященного погибшим в годы ВОВ сотрудникам «Урал обувь»
Фото:

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Курсанты Екатеринбургского суворовского училища провели патриотическую акцию «Обелиск», посвященную Дню Победы. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Суворовцы присоединились к патриотической акции „Обелиск“, в ходе которой провели субботник возле монумента, посвященного сотрудникам фабрики „Урал обувь“, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ребята совместно с родителями и офицерами училища убрали мусор, скопившийся за зиму, на прилегающей к памятнику территории и убрали пыль и грязь с монумента», — сообщили на сайте Министерства обороны России. Воспитанники училища почтили память погибших в годы войны обувщиков, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Суворовцы провели минуту молчания и возложили цветы и венки к памятнику. Ранее URA.RU сообщало об акции, посвященной Дню Победы, которую провели подростки социально-реабилитационного центра в Североуральске. Ребята украсили аппликациями окна центра в рамках патриотической акции «Окна Победы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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