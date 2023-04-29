Екатеринбургские суворовцы провели акцию к 9 Мая. Фото

30 апреля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Курсанты убрали мусор возле монумента и возложили венки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Курсанты Екатеринбургского суворовского училища провели патриотическую акцию «Обелиск», посвященную Дню Победы. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Суворовцы присоединились к патриотической акции „Обелиск“, в ходе которой провели субботник возле монумента, посвященного сотрудникам фабрики „Урал обувь“, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ребята совместно с родителями и офицерами училища убрали мусор, скопившийся за зиму, на прилегающей к памятнику территории и убрали пыль и грязь с монумента», — сообщили на сайте Министерства обороны России. Воспитанники училища почтили память погибших в годы войны обувщиков, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Суворовцы провели минуту молчания и возложили цветы и венки к памятнику. Ранее URA.RU сообщало об акции, посвященной Дню Победы, которую провели подростки социально-реабилитационного центра в Североуральске. Ребята украсили аппликациями окна центра в рамках патриотической акции «Окна Победы». Екатеринбургские суворовцы провели субботник возле монумента, посвященного погибшим в годы ВОВ сотрудникам «Урал обувь» Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Курсанты Екатеринбургского суворовского училища провели патриотическую акцию «Обелиск», посвященную Дню Победы. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Суворовцы присоединились к патриотической акции „Обелиск“, в ходе которой провели субботник возле монумента, посвященного сотрудникам фабрики „Урал обувь“, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ребята совместно с родителями и офицерами училища убрали мусор, скопившийся за зиму, на прилегающей к памятнику территории и убрали пыль и грязь с монумента», — сообщили на сайте Министерства обороны России. Воспитанники училища почтили память погибших в годы войны обувщиков, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Суворовцы провели минуту молчания и возложили цветы и венки к памятнику. Ранее URA.RU сообщало об акции, посвященной Дню Победы, которую провели подростки социально-реабилитационного центра в Североуральске. Ребята украсили аппликациями окна центра в рамках патриотической акции «Окна Победы».