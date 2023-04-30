30 апреля 2023

Суворовцы навестили участников СВО в военном госпитале в Екатеринбурге. Фото

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Суворовцы провели концерт для военнослужащих Фото:

Екатеринбургские суворовцы посетили военнослужащих участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

«Ребята исполнили патриотические и лирические песни, стихотворения советских и российских поэтов на тему армии. Также юноши совместно с девушками из танцевального кружка, организованного при училище, порадовали зрителей русскими народными танцами», — сообщили на сайте Минобороны РФ ЦВО.

Суворовцы поблагодарили военных за мужество и героизм, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения в строй. После мероприятия военнослужащим были вручены чай, кофе и сладости.

Ранее курсанты ЕкСВУ провели патриотическую акцию. Ребята привели в порядок мемориал, павшим в Великой Отечественной войне сотрудникам «Урал обуви».

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Екатеринбургские суворовцы посетили военнослужащих участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «Ребята исполнили патриотические и лирические песни, стихотворения советских и российских поэтов на тему армии. Также юноши совместно с девушками из танцевального кружка, организованного при училище, порадовали зрителей русскими народными танцами», — сообщили на сайте Минобороны РФ ЦВО. Суворовцы поблагодарили военных за мужество и героизм, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения в строй. После мероприятия военнослужащим были вручены чай, кофе и сладости. Ранее курсанты ЕкСВУ провели патриотическую акцию. Ребята привели в порядок мемориал, павшим в Великой Отечественной войне сотрудникам «Урал обуви».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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