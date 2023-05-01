Последний раз женщину видели 29 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбург из деревни Новое Мартьяново (Удмуртская республика) выехала 61-летняя Резида Васильева, однако в место назначения не приехала. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Ижевск».

«Выехала из деревни Новое Мартьяново Завьяловский район Удмуртской Республики в Екатеринбург. До места назначения не доехала», — сообщили поисковики в сообществе «ПСО ИжевскIПоиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз жительницу Удмуртии видели 29 апреля, с тех пор она перестала выходить на связь. Если вы видели или знаете, где находится Резида, сообщите по номеру +7 (982) 795 93-91.