Последний раз женщину видели 29 апреля
В Екатеринбург из деревни Новое Мартьяново (Удмуртская республика) выехала 61-летняя Резида Васильева, однако в место назначения не приехала. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Ижевск».
«Выехала из деревни Новое Мартьяново Завьяловский район Удмуртской Республики в Екатеринбург. До места назначения не доехала», — сообщили поисковики в сообществе «ПСО ИжевскIПоиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».
Последний раз жительницу Удмуртии видели 29 апреля, с тех пор она перестала выходить на связь. Если вы видели или знаете, где находится Резида, сообщите по номеру +7 (982) 795 93-91.
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