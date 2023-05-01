01 мая 2023
30 апреля 2023

Жительница Удмуртии пропала по дороге в Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, тротуар, девушка, прохожий, женщина
Последний раз женщину видели 29 апреля Фото:

В Екатеринбург из деревни Новое Мартьяново (Удмуртская республика) выехала 61-летняя Резида Васильева, однако в место назначения не приехала. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Ижевск».

«Выехала из деревни Новое Мартьяново Завьяловский район Удмуртской Республики в Екатеринбург. До места назначения не доехала», — сообщили поисковики в сообществе «ПСО ИжевскIПоиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз жительницу Удмуртии видели 29 апреля, с тех пор она перестала выходить на связь. Если вы видели или знаете, где находится Резида, сообщите по номеру +7 (982) 795 93-91.

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В Екатеринбург из деревни Новое Мартьяново (Удмуртская республика) выехала 61-летняя Резида Васильева, однако в место назначения не приехала. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Ижевск». «Выехала из деревни Новое Мартьяново Завьяловский район Удмуртской Республики в Екатеринбург. До места назначения не доехала», — сообщили поисковики в сообществе «ПСО ИжевскIПоиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». Последний раз жительницу Удмуртии видели 29 апреля, с тех пор она перестала выходить на связь. Если вы видели или знаете, где находится Резида, сообщите по номеру +7 (982) 795 93-91.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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