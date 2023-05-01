Челябинский робот записывает пациентов на прием и вызывает врача на дом

Голосовой робот облегчил работу медперсонала при записи пациентов на прием (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Робот компании «Интерсвязь» из Челябинска записывает на прием пациентов клиник и вызывает врачей на дом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, разработка в период пандемии COVID-19 помогла вести массовую запись больных коронавирусом.

«Мы смогли оперативно запустить своих голосовых роботов, которые приняли огромный поток звонков на единый номер 122 во времена пандемии коронавируса. Данное решение могло без участия оператора записывать на прием к врачу или вызывать его на дом», — уточнили URA.RU в «Интерсвязи».

В настоящее время искусственный интеллект помогает вести работу в государственных и частных клиниках. Также интеллектуальная чат-система требуется спросом в других организациях. Об этом сообщил директор центра технологий искусственного интеллекта компании Юрий Дмитрин. Новацию оценило жюри конкурса прошедшего в Челябинске форума «Цифровое развитие регионов» 27 и 28 апреля, присудив первое место в номинации «Лучший IT-проект в сфере торговли и услуг». Компания продолжит совершенствовать технологию, заявил директор «Интерсвязи» Эдуард Калинин.

Среди других представленных новинок платформы видеоаналитики и «Интерсвязь-контроль». Как URA.RU рассказал директор центра промышленного интернета Дмитрий Чудинов, первая позволяет автоматически контролировать ход производства, вторая обеспечивает двухстороннюю связь с линейным персоналом при выполнении опасных и сложных технических работ.