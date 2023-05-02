Медведева возмутила идея учредить на Украине орден Бандеры

02 мая 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Медведев заявил о нацистской идеологии, процветающей в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейских нацистов надо «прославлять скопом», раз у Европы сейчас это основная идеология. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя инициативу об учреждении на Украине ордена имени пособника фашистов Степана Бандеры. Такая петиция появилась на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского. «Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться… Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича… Немцам — создать орден Адольфа Гитлера», — написал Медведев в своем telegram-канале . Итальянцам он посоветовал учредить орден Муссолини, идеолога итальянского фашизма. Кроме того, по мнению Медведева, можно сделать орден имени самого Зеленского — «на всякий случай». Лидер Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) Степан Бандера — идеолог украинского национализма и пособник войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Считается организатором Волынской резни 1943 года, в которой были убиты порядка 60 тысяч поляков. Был убит в 1959 году в Мюнхене агентом КГБ СССР.

Европейских нацистов надо «прославлять скопом», раз у Европы сейчас это основная идеология. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя инициативу об учреждении на Украине ордена имени пособника фашистов Степана Бандеры. Такая петиция появилась на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского. «Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться… Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича… Немцам — создать орден Адольфа Гитлера», — написал Медведев в своем telegram-канале. Итальянцам он посоветовал учредить орден Муссолини, идеолога итальянского фашизма. Кроме того, по мнению Медведева, можно сделать орден имени самого Зеленского — «на всякий случай». Лидер Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) Степан Бандера — идеолог украинского национализма и пособник войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Считается организатором Волынской резни 1943 года, в которой были убиты порядка 60 тысяч поляков. Был убит в 1959 году в Мюнхене агентом КГБ СССР.