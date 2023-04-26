У мэра Екатеринбурга супервызов — спасти дружбу с Куйвашевым

Орлову предстоит доказать верность, не поддаваясь на уловку олигархов. И он уже начал

27 апреля 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (по центру) работает с Евгением Куйвашевым дольше всех — с середины «нулевых» Фото: Анна Майорова © URA.RU Кулуарный конфликт вокруг формирования новой гордумы Екатеринбурга — супервызов для мэра Алексея Орлова, первое по-настоящему серьезное испытание его дружбы с губернатором Евгением Куйвашевым. На фоне угрожающих контактов с силовиками, слухов про окружение и подозрительной активности миллиардеров Орлову предстоит доказать свою лояльность шефу, отсутствие амбиций занять его место. И первый шаг, по данным URA.RU, он уже сделал. В начале апреля Куйвашев на совещании с очень узким кругом устроил разнос: Орлов и его пиар-блок были раскритикованы (якобы даже «с переходом на личности») за подготовку к выборам, за то, что, когда составлялись списки кандидатов-одномандатников, не были учтены интересы миллиардера Виталия Кочеткова. Поскольку он владеет крупной фракцией в гордуме, большой скандал был неизбежен, посчитал губернатор и поручил своему политтехнологу Ринату Хазееву составить новый — консолидированный — перечень фамилий. По слухам, Алексей Орлов привлек связи в УФСБ для борьбы с неугодными менеджерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В это же время по указанию Куйвашева сменился гендиректор ключевого городского предприятия — «Водоканала». Место Евгения Лузгина, который в последние месяцы по заданию Орлова зачищал МУП от людей Кочеткова, занял близкий к Кочеткову депутат гордумы Антон Гусев. И из пересказов того, как строились разговоры о рокировке, у источника URA.RU сложилось впечатление, что Орлов мог не согласовать с Куйвашевым начавшиеся в марте отставки в «Водоканале». По словам собеседника, за ситуацией вокруг МУПа внимательно следят силовики. И якобы менеджеры, лояльные Лузгину и Орлову, уже дают показания против Кочеткова и представителей его команды в УФСБ. Насколько это контролируемо и не обернется ли проблемами для региональной власти, неизвестно. Конфликт вокруг списков кандидатов в новую гордуму длится с начала апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Когда Куйвашев отчитывал мэра на глазах у товарищей, были высказаны претензии и к его пиар-блоку — возможно, с подачи Хазеева, который с 2021 года борется с вице-мэром Сергеем Плахотиным и его другом, советником Орлова Александром Пироговым. Последнего до сих пор недоброжелатели ассоциируют с антигубернаторским проектом «Область в огне» в 2016 году, по итогам которого враждебный Куйвашеву вице-мэр Владимир Тунгусов на два года стал его замом. Среди обсуждаемых замечаний к пиарщикам Орлова — «накачивание» его личной узнаваемости так, будто он собрался в губернаторы. Подогревая эту версию, враги мэра в частных разговорах и через подконтрольные информационные ресурсы распространяют информацию о том, что в недавних переговорах с депутатами Плахотин якобы (подтверждений этому нет) намекал, что помогать Орлову — это сотрудничать с будущим губернатором. Статья по теме В элите раскрыт заговор против Куйвашева «Орлову теперь предстоит доказать, что его искусственно не ссорят с губернатором, чтобы ослабить Куйвашева. Для этого ему нужно признать, что его идеологи неправы, привести их к губернатору — чтобы они повинились или фактурно опровергли обвинения. В противном случае Орлов должен продемонстрировать, что полон решимости их уволить», — поделился статусный госслужащий. Самое опасное для Орлова, уверен собеседник, — в период турбулентности сделать неправильный выбор, довериться советчикам, убеждающим его в независимости. И бизнес-элите, которая, лицемерно поддерживая Орлова в конфликте со списками кандидатов-одномандатников, использует ситуацию в своих интересах — против Куйвашева. Алексей Орлов демонстрирует политтусовке, что у него с шефом все в порядке Фото: Московец Илья © URA.RU По слухам, доказывать верность Куйвашеву Орлов уже начал. На прошлой неделе перед тем, как согласовывался итоговый вариант фамилий, он, как утверждает третий источник, добился аудиенции. Содержание беседы неизвестно, но через пару дней Куйвашев одобрил именно тот список, который ему изначально и приносил Орлов и который с таким скандалом был отвергнут несколько недель назад. А внешнему миру мэр демонстрирует, что никакого кризиса якобы и нет. Говорят, некоторые знакомые настоятельно рекомендовали ему лететь с губернатором в Узбекистан 22 апреля, чтобы «помириться». «Орлов в ответ заявил: мы и не ссорились, все в порядке. И спокойно полетел на форум в Сочи», — поделился знакомый городской чиновник. А подавая документы на праймериз «Единой России» утром 26 апреля, Орлов акцентировал: «Вся наша работа направлена исключительно на повышение качества жизни людей, на развитие нашего любимого города, в команде нашего губернатора. Мы одна команда, под его руководством сделаем Екатеринбург еще лучше». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кулуарный конфликт вокруг формирования новой гордумы Екатеринбурга — супервызов для мэра Алексея Орлова, первое по-настоящему серьезное испытание его дружбы с губернатором Евгением Куйвашевым. На фоне угрожающих контактов с силовиками, слухов про окружение и подозрительной активности миллиардеров Орлову предстоит доказать свою лояльность шефу, отсутствие амбиций занять его место. И первый шаг, по данным URA.RU, он уже сделал. В начале апреля Куйвашев на совещании с очень узким кругом устроил разнос: Орлов и его пиар-блок были раскритикованы (якобы даже «с переходом на личности») за подготовку к выборам, за то, что, когда составлялись списки кандидатов-одномандатников, не были учтены интересы миллиардера Виталия Кочеткова. Поскольку он владеет крупной фракцией в гордуме, большой скандал был неизбежен, посчитал губернатор и поручил своему политтехнологу Ринату Хазееву составить новый — консолидированный — перечень фамилий. В это же время по указанию Куйвашева сменился гендиректор ключевого городского предприятия — «Водоканала». Место Евгения Лузгина, который в последние месяцы по заданию Орлова зачищал МУП от людей Кочеткова, занял близкий к Кочеткову депутат гордумы Антон Гусев. И из пересказов того, как строились разговоры о рокировке, у источника URA.RU сложилось впечатление, что Орлов мог не согласовать с Куйвашевым начавшиеся в марте отставки в «Водоканале». По словам собеседника, за ситуацией вокруг МУПа внимательно следят силовики. И якобы менеджеры, лояльные Лузгину и Орлову, уже дают показания против Кочеткова и представителей его команды в УФСБ. Насколько это контролируемо и не обернется ли проблемами для региональной власти, неизвестно. Когда Куйвашев отчитывал мэра на глазах у товарищей, были высказаны претензии и к его пиар-блоку — возможно, с подачи Хазеева, который с 2021 года борется с вице-мэром Сергеем Плахотиным и его другом, советником Орлова Александром Пироговым. Последнего до сих пор недоброжелатели ассоциируют с антигубернаторским проектом «Область в огне» в 2016 году, по итогам которого враждебный Куйвашеву вице-мэр Владимир Тунгусов на два года стал его замом. Среди обсуждаемых замечаний к пиарщикам Орлова — «накачивание» его личной узнаваемости так, будто он собрался в губернаторы. Подогревая эту версию, враги мэра в частных разговорах и через подконтрольные информационные ресурсы распространяют информацию о том, что в недавних переговорах с депутатами Плахотин якобы (подтверждений этому нет) намекал, что помогать Орлову — это сотрудничать с будущим губернатором. «Орлову теперь предстоит доказать, что его искусственно не ссорят с губернатором, чтобы ослабить Куйвашева. Для этого ему нужно признать, что его идеологи неправы, привести их к губернатору — чтобы они повинились или фактурно опровергли обвинения. В противном случае Орлов должен продемонстрировать, что полон решимости их уволить», — поделился статусный госслужащий. Самое опасное для Орлова, уверен собеседник, — в период турбулентности сделать неправильный выбор, довериться советчикам, убеждающим его в независимости. И бизнес-элите, которая, лицемерно поддерживая Орлова в конфликте со списками кандидатов-одномандатников, использует ситуацию в своих интересах — против Куйвашева. По слухам, доказывать верность Куйвашеву Орлов уже начал. На прошлой неделе перед тем, как согласовывался итоговый вариант фамилий, он, как утверждает третий источник, добился аудиенции. Содержание беседы неизвестно, но через пару дней Куйвашев одобрил именно тот список, который ему изначально и приносил Орлов и который с таким скандалом был отвергнут несколько недель назад. А внешнему миру мэр демонстрирует, что никакого кризиса якобы и нет. Говорят, некоторые знакомые настоятельно рекомендовали ему лететь с губернатором в Узбекистан 22 апреля, чтобы «помириться». «Орлов в ответ заявил: мы и не ссорились, все в порядке. И спокойно полетел на форум в Сочи», — поделился знакомый городской чиновник. А подавая документы на праймериз «Единой России» утром 26 апреля, Орлов акцентировал: «Вся наша работа направлена исключительно на повышение качества жизни людей, на развитие нашего любимого города, в команде нашего губернатора. Мы одна команда, под его руководством сделаем Екатеринбург еще лучше».