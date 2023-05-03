В Свердловской области ожидают несколько миллионов туристов

04 мая 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Юбилей Екатеринбурга привлечет туристов в Свердловскую область, считает Туканова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Свердловской области ожидают более трех миллионов туристов в 2023 году. Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова. «Мы проанализировали показатели 2019—2022 годов и ожидаем, что Свердловскую область в 2023 году посетят более трех млн туристов», — отметила Эльмира Туканов в ходе пресс-конференции ТАСС. Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства сделал такой прогноз, несмотря на изменчивое поведение туристов из-за природных катаклизмов и экономической ситуации. В департаменте уверены, что Свердловская область привлечет туристов большим количеством мероприятий. Одни из самых масштабных: 300-летие Екатеринбурга и Университетские игры. Ранее URA.RU сообщало, что среди россиян вырос спрос на посещение городов Свердловской области. Показатели числа туристов в 2022 году составили более двух миллионов человек.

Власти Свердловской области ожидают более трех миллионов туристов в 2023 году. Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова. «Мы проанализировали показатели 2019—2022 годов и ожидаем, что Свердловскую область в 2023 году посетят более трех млн туристов», — отметила Эльмира Туканов в ходе пресс-конференции ТАСС. Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства сделал такой прогноз, несмотря на изменчивое поведение туристов из-за природных катаклизмов и экономической ситуации. В департаменте уверены, что Свердловская область привлечет туристов большим количеством мероприятий. Одни из самых масштабных: 300-летие Екатеринбурга и Университетские игры. Ранее URA.RU сообщало, что среди россиян вырос спрос на посещение городов Свердловской области. Показатели числа туристов в 2022 году составили более двух миллионов человек.