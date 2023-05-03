03 мая 2023

В Свердловской области ожидают несколько миллионов туристов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, чемоданы, ожидание, багаж, зал прилета, пассажир, погрузка, выдача багажа, шереметьево, багажное отделение, пассажиры, туристы, туризм, терминал B, терминал б
Юбилей Екатеринбурга привлечет туристов в Свердловскую область, считает Туканова Фото:

Власти Свердловской области ожидают более трех миллионов туристов в 2023 году. Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

«Мы проанализировали показатели 2019—2022 годов и ожидаем, что Свердловскую область в 2023 году посетят более трех млн туристов», — отметила Эльмира Туканов в ходе пресс-конференции ТАСС. Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства сделал такой прогноз, несмотря на изменчивое поведение туристов из-за природных катаклизмов и экономической ситуации.

В департаменте уверены, что Свердловская область привлечет туристов большим количеством мероприятий. Одни из самых масштабных: 300-летие Екатеринбурга и Университетские игры.

Ранее URA.RU сообщало, что среди россиян вырос спрос на посещение городов Свердловской области. Показатели числа туристов в 2022 году составили более двух миллионов человек.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Свердловской области ожидают более трех миллионов туристов в 2023 году. Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова. «Мы проанализировали показатели 2019—2022 годов и ожидаем, что Свердловскую область в 2023 году посетят более трех млн туристов», — отметила Эльмира Туканов в ходе пресс-конференции ТАСС. Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства сделал такой прогноз, несмотря на изменчивое поведение туристов из-за природных катаклизмов и экономической ситуации. В департаменте уверены, что Свердловская область привлечет туристов большим количеством мероприятий. Одни из самых масштабных: 300-летие Екатеринбурга и Университетские игры. Ранее URA.RU сообщало, что среди россиян вырос спрос на посещение городов Свердловской области. Показатели числа туристов в 2022 году составили более двух миллионов человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...