Челябинская область стала неблагополучной по клещевым инфекциям

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с клещевым инфекциям неблагополучной Фото:

Ситуацию по клещевым инфекциям в Челябинской области назвали неблагополучной. Об этом URA.RU сообщили 4 мая в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Челябинская область является неблагополучной по клещевым инфекциям. Это обусловлено географическим расположением региона, высокой численностью и инфицированностью иксодовых клещей», — уточнили в ведомстве.

Управление напомнило о предписании главного государственного врача по региону Анатолия Семенова от 7 марта. Согласно документу главы муниципалитетов, министр здравоохранения области, руководители медучреждений, руководители предприятий и организаций должны принять ряд мер по обеспечению безопасности в период активности клещей, в том числе провести акарицидные обработки.

Минздрав Челябинской области дал ряд советов, как обезопаситься от укуса клещей. Самым эффективным способом защититься от клещевого энцефалита остается вакцинация.

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Ситуацию по клещевым инфекциям в Челябинской области назвали неблагополучной. Об этом URA.RU сообщили 4 мая в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Челябинская область является неблагополучной по клещевым инфекциям. Это обусловлено географическим расположением региона, высокой численностью и инфицированностью иксодовых клещей», — уточнили в ведомстве. Управление напомнило о предписании главного государственного врача по региону Анатолия Семенова от 7 марта. Согласно документу главы муниципалитетов, министр здравоохранения области, руководители медучреждений, руководители предприятий и организаций должны принять ряд мер по обеспечению безопасности в период активности клещей, в том числе провести акарицидные обработки. Минздрав Челябинской области дал ряд советов, как обезопаситься от укуса клещей. Самым эффективным способом защититься от клещевого энцефалита остается вакцинация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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