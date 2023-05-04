Челябинская область стала неблагополучной по клещевым инфекциям

В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с клещевым инфекциям неблагополучной Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

Ситуацию по клещевым инфекциям в Челябинской области назвали неблагополучной. Об этом URA.RU сообщили 4 мая в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Челябинская область является неблагополучной по клещевым инфекциям. Это обусловлено географическим расположением региона, высокой численностью и инфицированностью иксодовых клещей», — уточнили в ведомстве.

Управление напомнило о предписании главного государственного врача по региону Анатолия Семенова от 7 марта. Согласно документу главы муниципалитетов, министр здравоохранения области, руководители медучреждений, руководители предприятий и организаций должны принять ряд мер по обеспечению безопасности в период активности клещей, в том числе провести акарицидные обработки.

Минздрав Челябинской области дал ряд советов, как обезопаситься от укуса клещей. Самым эффективным способом защититься от клещевого энцефалита остается вакцинация.