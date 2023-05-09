На параде Победы в Верхней Пышме выехали уникальные машины времен войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые лица Свердловской области, отпраздновав 9 мая в Екатеринбурге, выехали в Верхнюю Пышму, где состоялся традиционный парад Победы с участием ретро-техники. Вместе с несколькими тысячами зрителей VIP-гости во главе с губернатором Евгением Куйвашевым и полпредом президента Владимиром Якушевым увидели уникальные танки и автомобили, доходившие до Берлина.

Право открыть парад досталось губернатору. В своем приветственном слове он напомнил, что День Победы по праву считается священным праздником для россиян. «Война учит сражаться, работать и выживать в самых тяжелых условиях. Победа учит помнить. Любовь к родине и справедливость всегда берут верх, и мы всегда об этом помним. Мы никогда не забудем, что в годы войны наша область стала главным арсеналом — каждый город и каждое село вносили свой вклад в Победу», — обратился Куйвашев к публике.

К удивлению журналистов, от привычных торжественных речей воздержались представители армии. Например, замкомандующего войсками ЦВО Рустам Минникаев, прежде выступавший с трибуны главной площади Верхней Пышмы, в этот раз лишь сигнализировал губернатору, что парад готов стартовать. Ожидали начала вместе с Куйвашевым и Якушевым глава РМК Игорь Алтушкин (прибыл одним из первых), экс-губернатор Эдуард Россель, митрополит Екатеринбургский Евгений, прокурор области Борис Крылов (пришел на праздник с семьей) и другие.

Украшением праздника стало шествие техники времен Великой Отечественной войны — несколько десятков машин из коллекции УГМК. Под аплодисменты публики по главной площади прошли легендарные танки КВ-1 и Т-34, артиллерийский тягач «Сталинец», автомобиль ЗИС-12 с прожектором, самоходная установка СУ-76М. Финальным подарком для зрителей стало авиа-шоу пилотажной группы «Русь» на пяти самолетах Л-39 «Альбатрос».

За парадом наблюдали несколько тысяч зрителей, включая первых лиц власти, армии, бизнеса и духовенства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всего по площади перед дворцом культуры «Металлург» прошли три десятка единиц техники — уникальные образцы середины прошлого века Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тягач С-65 «Сталинец» выпускался на Челябинском тракторном заводе с 1937-го. В годы войны его использовали для буксировки артиллерийских орудий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все боевые машины на параде, включая танки, управлялись полноценными экипажами. В ожидании старта танкисты пели под гармонь военные песни и позировали для туристов и горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордость коллекции — грузовик ГАЗ-ААА со звукоулавливающей установкой. Станция позволяла засечь вражеский самолет еще за 15 километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тяжелый танк ИС («Иосиф Сталин») появился уже во второй половине войны — его предшественники не всегда могли справиться с немецкими «Тиграми», и создание ИС во многом переломило ситуацию на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пилотажная группа «Русь» изобразила в небе Верхней Пышмы несколько сложнейших фигур. Один из коронных приемов летчиков-виртуозов — так называемая петля Нестерова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU