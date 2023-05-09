В акции поучаствовало более десяти человек (архивное фото)
В преддверии Дня Победы свердловские дайверы провели акцию «Бессмертный полк» под водой. Они погрузились в карьер Лазурный с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщила одна из участниц акции Елена Малафеева.
«Мы с друзьями собрались под водой в Лазурном, чтобы поддержать акцию „Бессмертный полк“ в своем формате. Мы проплыли колонной с портретами родственников-участников ВОВ и боевых пловцов», — написала Елена Малафеева в соцсети «ВКонтакте».
Акция прошла 8 мая в Горноуральском городском округе. В ней приняли участие более десяти человек.
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