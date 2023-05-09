РВ: солдат ВСУ показал участок «дороги смерти» под Бахмутом с уничтоженной техникой

Украинский военнослужащий показал участок дороги под Бахмутом (Артемовск), где за три дня были уничтожены несколько единиц военной техники. Соответствующее видео опубликовали российские военкоры.
«Вот, зачем мы сюда пришли», — уточнил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), показывая на разбитую технику на участке «дороги смерти». Кадры с видео прикладывают военкоры в своем telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», На них видны уничтоженные боевые пехотные машины, а также поврежденный западный бронетранспортер YPR-765, немецкий бронеавтомобиль Dingo и украинский «Козак-7». Данный участок дороги находится в направлении к Бахмуту.
Ранее военкоры рассказывали, что российские солдаты пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Бахмуте. Бои между ВС РФ и украинскими солдатами за город Бахмут активно ведутся с августа прошлого года. Сообщалось, что бойцы из ЧВК «Вагнер» продвигаются в городе, занимая территории.
Украинский военнослужащий показал участок дороги под Бахмутом (Артемовск), где за три дня были уничтожены несколько единиц военной техники. Соответствующее видео опубликовали российские военкоры. «Вот, зачем мы сюда пришли», — уточнил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), показывая на разбитую технику на участке «дороги смерти». Кадры с видео прикладывают военкоры в своем telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», На них видны уничтоженные боевые пехотные машины, а также поврежденный западный бронетранспортер YPR-765, немецкий бронеавтомобиль Dingo и украинский «Козак-7». Данный участок дороги находится в направлении к Бахмуту. Ранее военкоры рассказывали, что российские солдаты пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Бахмуте. Бои между ВС РФ и украинскими солдатами за город Бахмут активно ведутся с августа прошлого года. Сообщалось, что бойцы из ЧВК «Вагнер» продвигаются в городе, занимая территории.