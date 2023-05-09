РВ: солдат ВСУ показал участок «дороги смерти» под Бахмутом с уничтоженной техникой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ теряют технику на участке дороги по направлению к Бахмуту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнослужащий показал участок дороги под Бахмутом (Артемовск), где за три дня были уничтожены несколько единиц военной техники. Соответствующее видео опубликовали российские военкоры.

«Вот, зачем мы сюда пришли», — уточнил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), показывая на разбитую технику на участке «дороги смерти». Кадры с видео прикладывают военкоры в своем telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», На них видны уничтоженные боевые пехотные машины, а также поврежденный западный бронетранспортер YPR-765, немецкий бронеавтомобиль Dingo и украинский «Козак-7». Данный участок дороги находится в направлении к Бахмуту.

Ранее военкоры рассказывали, что российские солдаты пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Бахмуте. Бои между ВС РФ и украинскими солдатами за город Бахмут активно ведутся с августа прошлого года. Сообщалось, что бойцы из ЧВК «Вагнер» продвигаются в городе, занимая территории.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский военнослужащий показал участок дороги под Бахмутом (Артемовск), где за три дня были уничтожены несколько единиц военной техники. Соответствующее видео опубликовали российские военкоры. «Вот, зачем мы сюда пришли», — уточнил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), показывая на разбитую технику на участке «дороги смерти». Кадры с видео прикладывают военкоры в своем telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», На них видны уничтоженные боевые пехотные машины, а также поврежденный западный бронетранспортер YPR-765, немецкий бронеавтомобиль Dingo и украинский «Козак-7». Данный участок дороги находится в направлении к Бахмуту. Ранее военкоры рассказывали, что российские солдаты пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Бахмуте. Бои между ВС РФ и украинскими солдатами за город Бахмут активно ведутся с августа прошлого года. Сообщалось, что бойцы из ЧВК «Вагнер» продвигаются в городе, занимая территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...