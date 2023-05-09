РВ: солдаты ЧВК «Вагнер» пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Бахмуте

Штурмовые отряды приступил к штурму цитадели в Бахмуте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Солдаты ЧВК «Вагнер» начали штурм последней цитадели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«ЧВК „Вагнер“ подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм последней цитадели ВСУ в Бахмуте», — говорится в telegram-канале. Штурмовые отряды играют решающую роль на этом направлении.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ активно прорываются в Бахмуте. По его словам, в блажащие время может начаться контрнаступление на этом направлении.
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