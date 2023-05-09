РВ: солдаты ЧВК «Вагнер» пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Бахмуте

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Штурмовые отряды приступил к штурму цитадели в Бахмуте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ЧВК «Вагнер» начали штурм последней цитадели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ЧВК „Вагнер“ подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм последней цитадели ВСУ в Бахмуте», — говорится в telegram-канале. Штурмовые отряды играют решающую роль на этом направлении.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ активно прорываются в Бахмуте. По его словам, в блажащие время может начаться контрнаступление на этом направлении.

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Солдаты ЧВК «Вагнер» начали штурм последней цитадели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «ЧВК „Вагнер“ подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм последней цитадели ВСУ в Бахмуте», — говорится в telegram-канале. Штурмовые отряды играют решающую роль на этом направлении. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ активно прорываются в Бахмуте. По его словам, в блажащие время может начаться контрнаступление на этом направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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