10 мая 2023

Военный эксперт США назвал главную цель Вашингтона в украинском конфликте

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
По мнению подполковника Дэвиса министр обороны США — Ллойд Остин — прямо говорил об этом Фото:

Победа в конфликте президента Украины Владимира Зеленского не волнует США, потому как главная цель Вашингтона — нанести как можно больший вред России. Такое заявление сделал подполковник Дэниел Дэвис.

«Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней <…> она будет достигнута», — сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom», передают РИА Новости.

Офицер отметил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и его соратники знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой. Дэвис считает, что руководство США будет затягивать конфликт как можно дольше, чтобы продолжать попытки ослабить Россию.

Ранее из-за многочисленных потерь своих солдат власти Киева были намерены втянуть США в конфликт на Украине для противостояния с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Победа в конфликте президента Украины Владимира Зеленского не волнует США, потому как главная цель Вашингтона — нанести как можно больший вред России. Такое заявление сделал подполковник Дэниел Дэвис. «Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней <…> она будет достигнута», — сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom», передают РИА Новости. Офицер отметил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и его соратники знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой. Дэвис считает, что руководство США будет затягивать конфликт как можно дольше, чтобы продолжать попытки ослабить Россию. Ранее из-за многочисленных потерь своих солдат власти Киева были намерены втянуть США в конфликт на Украине для противостояния с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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