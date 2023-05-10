Военный эксперт США назвал главную цель Вашингтона в украинском конфликте

11 мая 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

По мнению подполковника Дэвиса министр обороны США — Ллойд Остин — прямо говорил об этом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Победа в конфликте президента Украины Владимира Зеленского не волнует США, потому как главная цель Вашингтона — нанести как можно больший вред России. Такое заявление сделал подполковник Дэниел Дэвис. «Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней <…> она будет достигнута», — сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу « Judging Freedom », передают РИА Новости. Офицер отметил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и его соратники знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой. Дэвис считает, что руководство США будет затягивать конфликт как можно дольше, чтобы продолжать попытки ослабить Россию. Ранее из-за многочисленных потерь своих солдат власти Киева были намерены втянуть США в конфликт на Украине для противостояния с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Победа в конфликте президента Украины Владимира Зеленского не волнует США, потому как главная цель Вашингтона — нанести как можно больший вред России. Такое заявление сделал подполковник Дэниел Дэвис. «Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней <…> она будет достигнута», — сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom», передают РИА Новости. Офицер отметил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и его соратники знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой. Дэвис считает, что руководство США будет затягивать конфликт как можно дольше, чтобы продолжать попытки ослабить Россию. Ранее из-за многочисленных потерь своих солдат власти Киева были намерены втянуть США в конфликт на Украине для противостояния с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.