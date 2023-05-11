Больше половины управленцев из Екатеринбурга не доверяют своим подчиненным

Треть руководителей переживает за ментальное здоровье своих подчиненных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство руководителей из Екатеринбурга не доверяют задачи своим сотрудникам, так как сомневаются в их знаниях и компетенциях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».

«Порядка 67% екатеринбургских управленцев не готовы доверить задачи своим подчиненным, поскольку сомневаются в их опыте. Еще 42% уверены, что рядовой работник не замотивирован на качественное выполнение обязанностей, для 35% проще сделать работу самостоятельно. А каждый третий руководитель беспокоится о ментальном здоровье подчиненных и боится, что может перегрузить их», — сказано в сообщении.

Руководители готовы поручать коллегам выполнение лишь рутинных задач (79%). В такие задачи входят: сбор информации о заказчике или конкурентах, назначение встреч и звонков. Меньше всего управленцы готовы делегировать принятие кадровых решений (17%) и посещение статусных мероприятий (16%).

По мнению гендиректора бизнес-клуба Олеси Сивач, стремление все сделать самому может привести к нарушению баланса между работой и жизнью. Из-за чего у многих руководителей возникает недостаток личного времени. «Свободное время от работы респонденты хотели бы посвятить семье, встречам с друзьями, путешествиям и саморазвитию», — считает она.

Ранее URA.RU писало, что порядка 82% екатеринбургских предпринимателей страдают от одиночества и нехватки общения. Чтобы справиться с негативными последствиями одиночества, бизнесмены занимаются спортом, принимают БАДы и ходят к психологу.