Челябинские женщины предпочли отпуск на море, а мужчины — дома

12 мая 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Женщины из Челябинска захотели отправиться на море или за город Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительницы Челябинска выступили за проведение отпуска в поездке на море, а мужчины предпочли остаться дома. Как рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы SuperJob, женщины также не прочь почаще во время отдыха бывать на даче. «У женщин в приоритете отдых на море или даче, у мужчин — дома. Об этом челябинцы рассказали в ходе проведенного с 1 по 10 мая опроса», — отметили в SuperJob. Поездка на море наиболее предпочтительна среди жителей города. За нее проголосовало 17% респондентов. При этом 14% выступили в пользу того, чтобы остаться дома. Еще 11% уверен, что лучший отпуск состоится на даче или в деревне. Каждый десятый настроен провести его в России. Лишь 9% согласны отдохнуть в Турции, Египте или другой дружественной стране. Примерно столько же готовы потратить время на Крым или курорты Краснодарского края. В майские праздники, по данным аналитики «МегаФона», отправиться за рубеж решили только 5% жителей Челябинской области. Среди отвечавших также встретились сторонники похода в горы, отдыха на Байкале, в Дагестане, Абхазии и на азиатской части континента. 1% горожан оказался вовсе против отпуска предстоящим летом.

Жительницы Челябинска выступили за проведение отпуска в поездке на море, а мужчины предпочли остаться дома. Как рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы SuperJob, женщины также не прочь почаще во время отдыха бывать на даче. «У женщин в приоритете отдых на море или даче, у мужчин — дома. Об этом челябинцы рассказали в ходе проведенного с 1 по 10 мая опроса», — отметили в SuperJob. Поездка на море наиболее предпочтительна среди жителей города. За нее проголосовало 17% респондентов. При этом 14% выступили в пользу того, чтобы остаться дома. Еще 11% уверен, что лучший отпуск состоится на даче или в деревне. Каждый десятый настроен провести его в России. Лишь 9% согласны отдохнуть в Турции, Египте или другой дружественной стране. Примерно столько же готовы потратить время на Крым или курорты Краснодарского края. В майские праздники, по данным аналитики «МегаФона», отправиться за рубеж решили только 5% жителей Челябинской области. Среди отвечавших также встретились сторонники похода в горы, отдыха на Байкале, в Дагестане, Абхазии и на азиатской части континента. 1% горожан оказался вовсе против отпуска предстоящим летом.