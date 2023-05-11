Руководство Евровидения огласило список участников конкурса

12 мая 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

В Ливерпуле состоялся второй полуфинал Евровидения-2023 Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting В Ливерпуле состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023. На нем руководство конкурса огласило список стран, которые выступят в финале конкурса. Об этом сообщили на сайте конкурса Еurovision song contest. «По итогом голосования в финале оказались: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения», — написано на сайте. Они составят компанию таким странам, как: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания. Ранее писали, в 2022 году победу в «Евровидении», несмотря на нарушения правил, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Также была информация о том, что международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проводится на Украине в 2023 году, несмотря на то, что страна-победитель, по правилам, должна принимать гостей мероприятия у себя. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии.

В Ливерпуле состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023. На нем руководство конкурса огласило список стран, которые выступят в финале конкурса. Об этом сообщили на сайте конкурса Еurovision song contest. «По итогом голосования в финале оказались: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения», — написано на сайте. Они составят компанию таким странам, как: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания. Ранее писали, в 2022 году победу в «Евровидении», несмотря на нарушения правил, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Также была информация о том, что международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проводится на Украине в 2023 году, несмотря на то, что страна-победитель, по правилам, должна принимать гостей мероприятия у себя. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии.