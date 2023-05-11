11 мая 2023

Руководство Евровидения огласило список участников конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евровидение, евровидение
В Ливерпуле состоялся второй полуфинал Евровидения-2023 Фото:

В Ливерпуле состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023. На нем руководство конкурса огласило список стран, которые выступят в финале конкурса. Об этом сообщили на сайте конкурса Еurovision song contest.

«По итогом голосования в финале оказались: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения», — написано на сайте. Они составят компанию таким странам, как: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания.

Ранее писали, в 2022 году победу в «Евровидении», несмотря на нарушения правил, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Также была информация о том, что международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проводится на Украине в 2023 году, несмотря на то, что страна-победитель, по правилам, должна принимать гостей мероприятия у себя. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ливерпуле состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023. На нем руководство конкурса огласило список стран, которые выступят в финале конкурса. Об этом сообщили на сайте конкурса Еurovision song contest. «По итогом голосования в финале оказались: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения», — написано на сайте. Они составят компанию таким странам, как: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания. Ранее писали, в 2022 году победу в «Евровидении», несмотря на нарушения правил, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Также была информация о том, что международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проводится на Украине в 2023 году, несмотря на то, что страна-победитель, по правилам, должна принимать гостей мероприятия у себя. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...