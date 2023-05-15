Пользователей Twitter рассмешило фото объятий Зеленского и Сунака

15 мая 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter назвали Владимира Зеленского «фанаткой» Риши Сунака Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователи Twitter посмеялись над президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его объятий с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В комментариях пользователи посоветовали Зеленскому командовать Вооруженными силами Украины (ВСУ), а не делать селфи по всему миру. «А Борис [Джонсон] заскочил на чай?» — написал под постом Сунака пользователь jayneinspain. «Кто командует Вооруженными силами Украины, пока Зеленский колесит по миру, делая селфи?» — упрекнул украинского лидера TendayiZinyama. «Риши, пожалуйста, подари ему несколько приличных костюмов!» — отреагировал на кофту Зеленского jagdish_2204. Некоторые усмехнулись над Зеленским, назвав его «фанаткой» Сунака. «Это не выглядит хорошо, ты обнимаешь его, как фанатка, чувак», — написал TimBoohoo. Ранее Зеленский приехал в Лондон после визитов в Берлин и Италию. Британский телеканал Sky News сообщал, что украинский лидер посетил Британию, потому что ему не терпится получить новое оружие, передает MK.RU . Twitter-аккаунт Риши Сунака

Пользователи Twitter посмеялись над президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его объятий с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В комментариях пользователи посоветовали Зеленскому командовать Вооруженными силами Украины (ВСУ), а не делать селфи по всему миру. «А Борис [Джонсон] заскочил на чай?» — написал под постом Сунака пользователь jayneinspain. «Кто командует Вооруженными силами Украины, пока Зеленский колесит по миру, делая селфи?» — упрекнул украинского лидера TendayiZinyama. «Риши, пожалуйста, подари ему несколько приличных костюмов!» — отреагировал на кофту Зеленского jagdish_2204. Некоторые усмехнулись над Зеленским, назвав его «фанаткой» Сунака. «Это не выглядит хорошо, ты обнимаешь его, как фанатка, чувак», — написал TimBoohoo. Ранее Зеленский приехал в Лондон после визитов в Берлин и Италию. Британский телеканал Sky News сообщал, что украинский лидер посетил Британию, потому что ему не терпится получить новое оружие, передает MK.RU.