Пользователей Twitter рассмешило фото объятий Зеленского и Сунака

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Пользователи Twitter назвали Владимира Зеленского «фанаткой» Риши Сунака Фото:

Пользователи Twitter посмеялись над президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его объятий с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В комментариях пользователи посоветовали Зеленскому командовать Вооруженными силами Украины (ВСУ), а не делать селфи по всему миру.

«А Борис [Джонсон] заскочил на чай?» — написал под постом Сунака пользователь jayneinspain. «Кто командует Вооруженными силами Украины, пока Зеленский колесит по миру, делая селфи?» — упрекнул украинского лидера TendayiZinyama. «Риши, пожалуйста, подари ему несколько приличных костюмов!» — отреагировал на кофту Зеленского jagdish_2204. Некоторые усмехнулись над Зеленским, назвав его «фанаткой» Сунака. «Это не выглядит хорошо, ты обнимаешь его, как фанатка, чувак», — написал TimBoohoo.

Ранее Зеленский приехал в Лондон после визитов в Берлин и Италию. Британский телеканал Sky News сообщал, что украинский лидер посетил Британию, потому что ему не терпится получить новое оружие, передает MK.RU.

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Пользователи Twitter посмеялись над президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его объятий с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В комментариях пользователи посоветовали Зеленскому командовать Вооруженными силами Украины (ВСУ), а не делать селфи по всему миру. «А Борис [Джонсон] заскочил на чай?» — написал под постом Сунака пользователь jayneinspain. «Кто командует Вооруженными силами Украины, пока Зеленский колесит по миру, делая селфи?» — упрекнул украинского лидера TendayiZinyama. «Риши, пожалуйста, подари ему несколько приличных костюмов!» — отреагировал на кофту Зеленского jagdish_2204. Некоторые усмехнулись над Зеленским, назвав его «фанаткой» Сунака. «Это не выглядит хорошо, ты обнимаешь его, как фанатка, чувак», — написал TimBoohoo. Ранее Зеленский приехал в Лондон после визитов в Берлин и Италию. Британский телеканал Sky News сообщал, что украинский лидер посетил Британию, потому что ему не терпится получить новое оружие, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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