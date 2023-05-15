В Челябинске утвердили план по проектированию нового элитного ЖК у городского бора. Скрин

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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, эпидемия, лесопарковая улица, пустой город
Площадь застройки ЖК составит 51,8 тысяч квадратных метров Фото:

В Челябинске утвердили планировку по строительству нового элитного ЖК на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в рамках проекта о комплексной развитии территории (КРТ). Проектируемая территория находится в Центральном районе Челябинска и занимает территорию 10,56 га, сообщается не сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Инициатор строительства нового ЖК — кампания «Никс». Площадь под застройку, согласно проекту, составит 51,8 тысяч квадратных метров жилья для 1556-1728 человек. Всего в рамках КРТ планируется построить пять многоквартирных домов высотой до 27 этажей с многоуровневой автостоянкой на 586 мест, общеобразовательной школой на 226-665 мест и встроенным детским садом на 93-104 места. По документам строительство запланировано на 2023—2025 годы.

Ранее 27 апреля на публичных слушаниях жители Челябинска не одобрили строительство данного ЖК в районе городского бора. Челябинцы опасались, что это приведет к дополнительной нагрузке на коммунальную и транспортную инфраструктуру. Возведение микрорайона защищали четыре представителя компании. По итогу проект был вынесен на комиссию.

Всего в рамках КРТ планируется построить пять многоквартирных домов высотой до 27 этажей с многоуровневой автостоянкой на 586 мест, общеобразовательной школой на 226-665 мест и встроенным детским садом на 93-104 места
Всего в рамках КРТ планируется построить пять многоквартирных домов высотой до 27 этажей с многоуровневой автостоянкой на 586 мест, общеобразовательной школой на 226-665 мест и встроенным детским садом на 93-104 места
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В Челябинске утвердили планировку по строительству нового элитного ЖК на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в рамках проекта о комплексной развитии территории (КРТ). Проектируемая территория находится в Центральном районе Челябинска и занимает территорию 10,56 га, сообщается не сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Инициатор строительства нового ЖК — кампания «Никс». Площадь под застройку, согласно проекту, составит 51,8 тысяч квадратных метров жилья для 1556-1728 человек. Всего в рамках КРТ планируется построить пять многоквартирных домов высотой до 27 этажей с многоуровневой автостоянкой на 586 мест, общеобразовательной школой на 226-665 мест и встроенным детским садом на 93-104 места. По документам строительство запланировано на 2023—2025 годы. Ранее 27 апреля на публичных слушаниях жители Челябинска не одобрили строительство данного ЖК в районе городского бора. Челябинцы опасались, что это приведет к дополнительной нагрузке на коммунальную и транспортную инфраструктуру. Возведение микрорайона защищали четыре представителя компании. По итогу проект был вынесен на комиссию.
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