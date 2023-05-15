Лукашенко впервые за неделю появился на публике и развеял слухи о своей болезни

15 мая 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко приехал в командный пункт ВВС и сил ПВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые появился на публике после всех новостей о его болезни, приехав в центральный командный пункт воздушных сил и войск противовоздушной обороны. До этого момента белорусский лидер принимал ограниченное участие в праздновании 9 мая в Москве. Президент республики прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. «Лукашенко заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне», — передает telegram-канал «Пул первого». Ранее стало известно, что Лукашенко отказался посещать совместный завтрак глав стран СНГ в рамках празднования 9 мая. Из-за этого в интернете начала распространяться информация о тяжелой болезни белорусского лидера. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что со стороны Минска сообщений о самочувствии Лукашенко не было, и не стоит верить неофициальным источникам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые появился на публике после всех новостей о его болезни, приехав в центральный командный пункт воздушных сил и войск противовоздушной обороны. До этого момента белорусский лидер принимал ограниченное участие в праздновании 9 мая в Москве. Президент республики прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. «Лукашенко заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне», — передает telegram-канал «Пул первого». Ранее стало известно, что Лукашенко отказался посещать совместный завтрак глав стран СНГ в рамках празднования 9 мая. Из-за этого в интернете начала распространяться информация о тяжелой болезни белорусского лидера. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что со стороны Минска сообщений о самочувствии Лукашенко не было, и не стоит верить неофициальным источникам.