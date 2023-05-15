Лукашенко впервые за неделю появился на публике и развеял слухи о своей болезни

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко приехал в командный пункт ВВС и сил ПВО Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые появился на публике после всех новостей о его болезни, приехав в центральный командный пункт воздушных сил и войск противовоздушной обороны. До этого момента белорусский лидер принимал ограниченное участие в праздновании 9 мая в Москве.

Президент республики прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. «Лукашенко заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне», — передает telegram-канал «Пул первого».

Ранее стало известно, что Лукашенко отказался посещать совместный завтрак глав стран СНГ в рамках празднования 9 мая. Из-за этого в интернете начала распространяться информация о тяжелой болезни белорусского лидера. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что со стороны Минска сообщений о самочувствии Лукашенко не было, и не стоит верить неофициальным источникам.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые появился на публике после всех новостей о его болезни, приехав в центральный командный пункт воздушных сил и войск противовоздушной обороны. До этого момента белорусский лидер принимал ограниченное участие в праздновании 9 мая в Москве. Президент республики прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. «Лукашенко заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне», — передает telegram-канал «Пул первого». Ранее стало известно, что Лукашенко отказался посещать совместный завтрак глав стран СНГ в рамках празднования 9 мая. Из-за этого в интернете начала распространяться информация о тяжелой болезни белорусского лидера. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что со стороны Минска сообщений о самочувствии Лукашенко не было, и не стоит верить неофициальным источникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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