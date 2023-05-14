14 мая 2023

Мэр из ХМАО взял на контроль обращение граждан по аварийному жилью

© Служба новостей «URA.RU»
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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, старый дом, барак, аварийное жилье, подъезд, лестница
Заплатин стремится оперативно реагировать на потребности земляков Фото:

Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин взял на личный контроль исполнение обращений граждан, проживающих в аварийном жилье. Об этом мэр сообщил в своем официальном telegram-канале.

«С жилищными вопросами обратились две жительницы из районного центра, которые проживают в аварийном жилье. <…> Дал соответствующее поручение профильным специалистам и взял исполнение обращений на личный контроль» — говориться в сообщении. Заплатин подчеркнул, что стремится оперативно реагировать на потребности жителей и всегда готов помочь землякам.

Ранее URA.RU рассказало о том, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил работу мэра Нижневартовска. Сенатор поблагодарил Дмитрия Кощенко за помощь многодетной семье в решении жилищного вопроса.

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Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин взял на личный контроль исполнение обращений граждан, проживающих в аварийном жилье. Об этом мэр сообщил в своем официальном telegram-канале. «С жилищными вопросами обратились две жительницы из районного центра, которые проживают в аварийном жилье. <…> Дал соответствующее поручение профильным специалистам и взял исполнение обращений на личный контроль» — говориться в сообщении. Заплатин подчеркнул, что стремится оперативно реагировать на потребности жителей и всегда готов помочь землякам. Ранее URA.RU рассказало о том, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил работу мэра Нижневартовска. Сенатор поблагодарил Дмитрия Кощенко за помощь многодетной семье в решении жилищного вопроса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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