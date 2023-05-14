Мэр из ХМАО взял на контроль обращение граждан по аварийному жилью

15 мая 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Заплатин стремится оперативно реагировать на потребности земляков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин взял на личный контроль исполнение обращений граждан, проживающих в аварийном жилье. Об этом мэр сообщил в своем официальном telegram-канале. «С жилищными вопросами обратились две жительницы из районного центра, которые проживают в аварийном жилье. <…> Дал соответствующее поручение профильным специалистам и взял исполнение обращений на личный контроль» — говориться в сообщении. Заплатин подчеркнул, что стремится оперативно реагировать на потребности жителей и всегда готов помочь землякам. Ранее URA.RU рассказало о том, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил работу мэра Нижневартовска. Сенатор поблагодарил Дмитрия Кощенко за помощь многодетной семье в решении жилищного вопроса.

Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин взял на личный контроль исполнение обращений граждан, проживающих в аварийном жилье. Об этом мэр сообщил в своем официальном telegram-канале. «С жилищными вопросами обратились две жительницы из районного центра, которые проживают в аварийном жилье. <…> Дал соответствующее поручение профильным специалистам и взял исполнение обращений на личный контроль» — говориться в сообщении. Заплатин подчеркнул, что стремится оперативно реагировать на потребности жителей и всегда готов помочь землякам. Ранее URA.RU рассказало о том, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил работу мэра Нижневартовска. Сенатор поблагодарил Дмитрия Кощенко за помощь многодетной семье в решении жилищного вопроса.