Мэр из ХМАО взял на контроль обращение граждан по аварийному жилью

Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин взял на личный контроль исполнение обращений граждан, проживающих в аварийном жилье. Об этом мэр сообщил в своем официальном telegram-канале.
«С жилищными вопросами обратились две жительницы из районного центра, которые проживают в аварийном жилье. <…> Дал соответствующее поручение профильным специалистам и взял исполнение обращений на личный контроль» — говориться в сообщении. Заплатин подчеркнул, что стремится оперативно реагировать на потребности жителей и всегда готов помочь землякам.
Ранее URA.RU рассказало о том, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил работу мэра Нижневартовска. Сенатор поблагодарил Дмитрия Кощенко за помощь многодетной семье в решении жилищного вопроса.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.